Duel de titans al Congost amb l'ascens directe com a gran premi

El CE Manresa té la possibilitat de certificar matemàticament la primera plaça del grup de Tercera RFEF i aconseguir l'ascens directe a Segona RFEF aquest proper diumenge. Per aconseguir-ho caldria que els homes de Sergi Trullàs derrotessin el CF Badalona al Congost i que la UE Cornella de Leo Messi no puntués en el seu desplaçament al camp de l'Europa B.
Aquesta possibilitat i, en tot cas, l'enfrontament entre el líder i el segon classificat, han despertat l'entusiasme de l'aficionat manresà i de la pròpia directiva del club, que vol que l'estadi llueixi com en les millors cites el proper diumenge a partir de 2/4 d'1 del migdia.
Dos duels directes per decidir el campionat
El CE Manresa es troba en una posició privilegiada a la classificació del grup V de Tercera RFEF, com a líder a tres punts del CF Badalona i a quatre de la UE Cornellà. Tot i així, els manresans enfronten dos duels determinants les properes dues jornades. Diumenge jugarà contra els badalonins i a la següent jornada contra els del Baix Llobregat.
Les opcions per alçar-se amb l'ascens directe que dona la primera plaça són diverses, però imposar-se als del Barcelonès suposaria esborrar-los de la lluita pel títol i, a més, arribar al duel a Cornellà mantenint, com a mínim, la renda de quatre punts, coixí suficient per arribar a la darrera jornada com a líder, fos quin fos aquest resultat.
Partit gratuït i Homenatge a l'Esport
Per intentar aconseguit l'èxit de públic per a aquest transcendental partit, el CE Manresa - CF Badalona tindrà entrada gratuïta per als aficionats locals. El propi Sector Vermell ha iniciat durant la setmana l'encartellament de la ciutat anunciant el partit, una acció que tindrà continuïtat durant la diada Sant Jordi repartint invitacions per al matx. El club demana als aficionats que vesteixin de vermell.
A més, i en el marc dels actes del 120è aniversari de la fundació del club, durant el descans del partit es farà un Homenatge a l'Esport de Manresa amb una desfilada d'equips de diversos esports de la ciutat.
L'acte consistirà en una desfilada commemorativa d'uns 15 minuts de durada. Cadascuna de les entitats participants hi serà representada per una delegació de tres persones: un representant institucional i dos esportistes, tots ells abillats amb l'equipament oficial o el vestuari corporatiu del seu club. Fins ara, han confirmat l'assistència el Club Gimnàstic Manresa, el Club Atlètic Manresa, el Club Rítmica Manresa, el Club de Tir amb Arc, el Club Boxa Manresa, l'AE Volèi Manresa 2019, el Club Taekwondo Viturtia, la UE Sant Pau, l'Escacs Catalonia Club, el FC Les Cots i l'Associació Esportiva La Salle Manresa.
Com a prèvia, el divendres a les 5 de la tarda a les oficines de l'estadi s'inaugurarà l'exposició CE Manresa 120 anys: Millors futbolistes, amb la presència del regidor d'esports Anjo Valentí, alguns futbolistes de l'època, familiars seus i membres de la plantilla actual.
La mostra, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa, presenta un recull de làmines que conformen dos murals on apareixeran una fotografia i una breu trajectòria de divuit futbolistes destacats de la història del club.