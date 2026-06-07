L'Avinent Manresa brilla a l'Estatal sub16 amb quatre medalles i una actuació històrica

L'Avinent Manresa ha completat una actuació excel·lent al Campionat d'Espanya sub16 d'atletisme disputat aquest cap de setmana a La Nucía, on la representació bagenca ha aconseguit un total de quatre medalles -dues d'or i dues de plata-, a més d'una plaça de finalista entre els vuit millors de l'Estat. Els resultats consoliden el gran moment de forma de la base de l'atletisme manresà i situen diversos dels seus esportistes entre les grans promeses estatals de la categoria.
La gran protagonista del campionat ha tornat a ser la llançadora Anna Recuenco, que ha sumat dos títols estatals. La bagenca s'ha imposat en el concurs de disc amb un espectacular llançament de 56,93 metres, una marca que pulveritza el seu propi rècord d'Espanya sub16 i que ha provocat l'admiració general entre els presents. La manresana també s'ha penjat l'or en la prova de pes, amb un millor intent de 13,25 metres, dominant clarament la competició.
Dues plates de gran nivell
L'Avinent Manresa també ha pujat al segon graó del podi en dues ocasions. El velocista Eduard López ha aconseguit la medalla d'argent als 300 metres llisos després d'aturar el cronòmetre en uns brillants 35"10 a la final. Ja a semifinals havia deixat molt bones sensacions amb un registre de 36"40.
L'altra plata ha arribat de la mà d'Hugo Gallardo als 100 metres tanques. El bagenc ha completat una gran final amb 13"48, millor marca personal i nou rècord sub16 de l'entitat. A semifinals ja havia rebaixat el seu registre personal amb 13"69, confirmant el seu excel·lent estat de forma.
Una quarta plaça i més bones actuacions
També ha destacat la quarta posició de Queralt Garcia a la final de salt amb perxa, superant el llistó sobre 3,16 metres i quedant molt a prop del podi.
La participació manresana al campionat s'ha completat amb les actuacions de Júlia Planas als 100 metres llisos, amb 12"48 en eliminatòries i 12"53 a semifinals; Paula Vargas als 300 metres tanques, amb 47"28 a semifinals, i del mateix Hugo Gallardo als 100 metres llisos, on ha aconseguit una millor marca personal d'11"65 en eliminatòries abans de córrer les semifinals en 11"91.