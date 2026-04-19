El CE Manresa perd al camp de la Montañesa però manté l'avantatge en la lluita pel campionat

El CE Manresa ha perdut 2-0 al camp de la Montañesa, però la derrota no el penalitza en la classificació després de les ensopegades del Badalona i el Cornellà, i manté els tres punts de marge de cara al compromís decisiu de la propera setmana.
Derrota sense conseqüències a la classificació
El CE Manresa ha caigut per 2 a 0 al camp de la Montañesa en un partit que deixa una lectura agredolça. Tot i la derrota, els resultats dels rivals directes han jugat a favor dels bagencs: el Badalona ha perdut a casa contra l'Europa B i el Cornellà no ha passat de l'empat contra la FE Grama.
Aquesta combinació fa que la lluita pel campionat continuï exactament igual, però amb una jornada menys per disputar. Tot i això, el resultat també deixa una oportunitat perduda, ja que una victòria a Nou Barris hauria deixat el Manresa amb un avantatge molt ampli en la cursa pel títol i l'ascens directe.
Un gol inicial condiciona el partit
El partit s'ha posat costa amunt ben aviat per als manresans. Al minut 19, Miguel Martínez ha avançat la Montañesa amb un gol de falta directa des d'una posició gairebé sense angle.
A partir d'aquest moment, el CE Manresa ha reaccionat i ha passat a dominar el joc. Matheus ha estat a punt d'empatar amb una rematada que ha acabat al lateral de la xarxa, mentre que una centrada de Moha gairebé acaba en gol en pròpia porta dels locals.
Abans del descans, Ayoub ha vist com l'àrbitre li anul·lava un gol per un fora de joc molt dubtós, en una acció que hauria pogut canviar el signe del partit.
Sentència a la segona part
A la represa, el ritme del partit ha baixat i les ocasions han estat més escasses. Tot i els intents del CE Manresa per mantenir-se viu en el duel, al minut 66 ha arribat el segon gol local en forma de penal, que Óscar Sierra ha transformat per fer el 2-0 definitiu.
Amb aquest resultat, el CE Manresa no aconsegueix puntuar, però es manté en una posició privilegiada gràcies a les ensopegades dels seus perseguidors.
Tot obert abans del duel clau
Malgrat la derrota, el conjunt manresà arribarà al proper partit al Congost contra el Badalona amb tres punts d'avantatge al capdavant de la classificació.