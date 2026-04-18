El Covisa Manresa guanya a Castelló (2-5) i certifica la permanència

El Covisa Manresa ha aconseguit aquest dissabte una victòria clau a la pista del Bisontes Castellón (2-5) que li permet segellar matemàticament la permanència a Segona B. Els bagencs han hagut de treballar fins al final en un partit intens i amb moments de patiment, però han sabut resoldre'l en els instants decisius.
Avantatge mínima al descans
El conjunt manresà ha sortit amb una defensa molt avançada que ha dificultat el joc dels locals des de l'inici. Aquest plantejament ha donat fruits a mitjan primera part, quan Héctor Albadalejo ha avançat el Covisa Manresa amb el 0-1. Tot i el domini visitant, el marcador s'ha mantingut ajustat fins al descans, ja que el Bisontes Castellón no ha generat opcions clares però s'ha mantingut viu en el partit.
Resolució amb sang freda
A la represa, un error defensiu ha permès als castellonencs empatar el duel. El gol ha generat dubtes als bagencs, però Mellado ha reaccionat ràpidament aprofitant un rebuig per tornar a posar el seu equip per davant.
El partit ha entrat en una fase de màxima tensió, especialment després de l'expulsió d'un jugador local que el Covisa Manresa no ha sabut aprofitar. Amb tot obert, els manresans han colpejat en un contraatac a pocs minuts del final per situar l'1-3.
Els locals han apostat pel porter jugador en el tram final i han aconseguit retallar distàncies, fet que ha afegit emoció als últims instants. Tot i això, Jordi Sànchez ha sentenciat amb un gol a porta buida des de llarga distància i Lozano ha arrodonit el triomf amb el definitiu 2-5.