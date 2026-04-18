El Baxi Manresa fa un pas gairebé decisiu cap a la permanència (80-84)

El segon triomf del Baxi Manresa en dinou partits a Miribilla ha arribat en un moment clau. En un partit molt patit, competit, emocionant i ben gestionat al tram final els bagencs han sumat l'onzena victòria de la temporada per acostar-se a la permanència definitiva. Eli Brooks ha estat clau durant tot el partit. I en especial a les dues darreres jugades de partit. Però també han estat a un gran nivell Pierre Oriola, Álex Reyes i Louis Olinde. L'alemany tornava avui a les pistes i ha demostrat que pot ser un jugador molt últim al tram final del curs.
Eli Brooks, David Duke Jr., Álex Reyes, Gustav Knudsen i Kaodirichi Akobundu-Ehiogu han format el quintet inicial del Baxi Manresa. Melvin Pantzar, Justin Jarowski, Luke Petrasec, Stefan Lazarevic i Triggvy Hlinasson, els del Surne Bilbao. Semblava que ningú tenia ganes d'anotar els primers punts del partit. Reyes ha estat l'encarregat de sumar el primer de la tarda gràcies a un tir lliure. Duke i Brooks trobaven la xarxa per ampliar l'anotació del Baxi Manresa. Hlinasson aprofitava la seva superioritat física per sumar pels locals (2-5, minut 4). El primer quart avançava sense que cap dels dos equips trobés la continuïtat en el seu joc d'atac. L'avantatge corresponia per poca diferència al Baxi Manresa. Només en una ocasió el marcador ha registrat un empat (11-11, minut 7). Just després han arribat els millors minuts dels bagencs fins aquells moments i han aconseguit set punts de renda. Dues cistelles amb tir addicional pel Surne Bilbao acostaven els de Jaume Ponsarnau. Agustín Ubal ha donat un puntet més al seu equip per finalitzar el primer quart (17-19, minut 10).
El segon quart ha començat de forma radicalment diferent. El Surne Bilbao ha estat molt encertat des de la línia exterior. Pel Baxi Manresa, Reyes feia una esmaixada de concurs i Pierre Oriola anotava de tres. Aquest canvi de tendència donava el primer avantatge al quadre local (29-26, minut 13). Els bagencs no han acusat de cap de les maneres el cop. Del 29-26 s'ha passat ràpidament al 31-35 refermat per un triple de Louis Olinde. Però el Surne Bilbao tampoc s'ha enfonsat i ha aconseguit equilibrar de nou el partit. Dos tirs lliures d'Oriola han tancat la primera part que ha acabat amb el Baxi Manresa al davant (37-39, descans).
El ritme anotador ha tornat al barems similars als del primer quart. Als dos primers minuts després de la represa només Brooks ha estat capaç d'encistellar. Knudsen igualava poc després la màxima renda bagenca que hagués pogut ser major si el danès no hagués errar el tir addicional. El Baxi Manresa també es reconciliava amb el joc exterior gràcies a bones accions d'Olinde i Reyes (43-49, minut 25). Els de Diego Ocampo han estabilitzat la situació i replicaven els bons minuts de Harald Frey. Fins que un parcial de 8-0 canviava radicalment la situació. Els col·legiats es mostraven valents quan han assenyalat com a antiesportiva una personal de Babayoko a Oriola. El mateix jugador africà ha rebut a la següent jugada una tècnica que l'eliminava del partit. El pivot targarí ha estat força encertat. Quatre dels cinc tirs lliures que ha llançat han tingut èxit. Han estat un impuls perquè el Baxi Manresa seguís dominant el marcador (57-61, minut 30).
Olinde s'ha mostrat molt actiu ja al quart definitiu. Una altra bona notícia per al Baxi Manresa ha estat el triple anotat per un Marcis Steinbergs molt ansiós les darreres setmanes. Per afegir optimisme al cantó bagenc, dos homes importants per al rival com Hlinasson i Krampelj cometien la seva quarta personal. Això ho ha aprofitat el Baxi Manresa per assolir una màxima renda (63-71). Una nova envestida local l'ha minimitzat Reyes amb el seu tercer triple que permetia als d'Ocampo tenir un petit marge superior a un atac del rival. Quedava encara molt partit per endavant. I el Surme Bilbao no havia dit la darrera paraula. Una errada ingènua de Pantzar que cometia personal en atac era acompanyada per una tècnica a Ponsarnau. Reyes situava el 77-81 a poc més d'un minut per al final. Ferran Bassas no ha pogut rubricar el partit. En canvi, al següent atac Jaworski sumava tres punts per col·locar el 80-81. Quedaven 45 segons. Cap dels dos equips ha aprofitat els seus atacs. Olinde rebia personal a manca de 18 segons. L'alemany només ha transformat un dels dos tirs.
La lluita pel rebot ha acabat en un fora de fons a favor del Surne Bilbao. Jawoerski ha l'encarregat de jugar-se-la pels bascos. El seu tir ha topat amb el ferro. Un dels més petits, Brooks, ha capturat un rebot vital i després s'ha mostrat segur des del 4,60. 80-84 per sumar l'onzena victòria de la temporada i acostar-se una mica més a la permanència.
Incidències: Alfonso Olivares, Juan de Dios Oyón i Fabio Fernández han dirigit el partit. Abans de començar el partit el Surne Bilbao ha fet un petit homenatge a Álex Reyes en reconeixement a la seva trajectòria al club biscaí.