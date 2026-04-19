El Baxi Manresa augmenta el marge sobre el descens

El Baxi Manresa ha sortit molt reforçat de la vint-i-setena jornada de la Lliga Endesa. El triomf a Miribilla combinat amb la resta de marcadors ha fet que el marge que els bagencs tenien sobre el descens passi de tres a quatre triomfs. Els manresans s'han aprofitat de les derrotes de Morabanc Andorra, Dreamland Gran Canaria i San Pablo Burgos que es troben empatats a set victòries per les onze que té el Baxi Manresa. Aquest triple empat condemna en aquests moments l'equip andorrà.

L'equip de Diego Ocampo tindrà diumenge vinent una nova oportunitat per fer una passa gairebé definitiva per certificar la seva continuïtat a la Lliga Endesa. En cas de vèncer contra el San Pablo Burgos tindria cinc victòries de marge sobre els castellans i el bàsquet average a favor a manca de sis partits per a la conclusió de la fase regular. El Dreamland Gran Canaria rebrà el Bàsquet Girona i el Morabanc Andorra visitarà un Coviran Granada que aquesta setmana ha estat capaç d'imposar-se a l'Unicaja Málaga.

També estan implicats en la lluita per evitar el descens el Hiopos Lleida, reforçat amb la victòria aconseguida contra el Barça, i el Casademont Saragossa que també ha sumat aquest cap de setmana davant el Dreamland Gran Canaria. El Baxi Manresa té una victòria de marge sobre els lleidatans i dues sobre els aragonesos que van avançar fa setmanes el duel de la vint-i-vuitena jornada.