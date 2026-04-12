El CE Manresa assalta el lideratge en solitari amb una victòria decisiva al Congost

El CE Manresa s'ha situat líder en solitari del grup V de Tercera RFEF després de derrotar el Cerdanyola FC per 2-0 en un partit resolt en els minuts finals. Els bagencs, que també han certificat matemàticament el play-off d'ascens, encaren el tram decisiu de la temporada amb avantatge al capdavant de la classificació.
Domini sense premi fins al tram final
El conjunt dirigit per Sergi Trullàs ha dominat la possessió des de l'inici, però s'ha trobat amb dificultats per generar ocasions clares davant un Cerdanyola ben posicionat en defensa. Els visitants han plantejat un partit basat en el contracop, neutralitzant les aproximacions locals i mantenint el marcador igualat durant bona part del duel.
La manca d'encert ofensiu i el record recent de l'empat contra el Vic han generat certa tensió al Congost, amb un partit travat i sense grans oportunitats a cap de les dues porteries.
Momoh decideix el partit en cinc minuts
El duel s'ha resolt en el tram final. Al minut 80, Bader ha protagonitzat la primera ocasió clara amb un xut potent que ha obligat el porter visitant a intervenir. Poc després, al minut 83, Momoh ha obert el marcador amb l'1-0, trencant la igualtat.
Només cinc minuts més tard, el mateix Momoh ha tornat a veure porteria per establir el 2-0 definitiu i assegurar tres punts vitals per als manresans.
Lideratge en el moment clau
La victòria, sumada a la derrota del Badalona al camp de la FE Grama, permet al CE Manresa situar-se líder en solitari per primera vegada aquesta temporada, amb tres punts d'avantatge.
A més, el triomf certifica matemàticament la classificació per al play-off d'ascens, consolidant l'equip en una posició immillorable just en el desenllaç de la lliga.