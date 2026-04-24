Súria viu un Sant Jordi ple d'activitat amb cultura, música i llibres al carrer

Súria ha celebrat aquest dijous la diada de Sant Jordi amb una àmplia participació en les activitats culturals i lúdiques organitzades al municipi, amb la plaça de Sant Joan com a epicentre i una programació que culminarà aquest divendres amb una actuació musical.
La plaça de Sant Joan, centre de la diada
Súria ha tornat a omplir-se d'ambient per Sant Jordi amb una jornada marcada per la presència de parades de llibres i roses i per una programació d'activitats que ha atret nombrosos veïns i visitants. La plaça de Sant Joan ha estat el principal escenari de la diada, concentrant bona part de les propostes culturals.
Entre les iniciatives destacades hi ha hagut una nova edició de la Biblioteca al Carrer, impulsada per la Biblioteca Pública, que ha portat la lectura a l'espai públic. En aquest mateix indret també s'ha instal·lat el punt d'intercanvi El Mercat Màgic dels Llibres, amb la participació de les AFA de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.
Activitats familiars i música en directe
La jornada ha inclòs propostes per a tots els públics, amb especial protagonisme de les activitats familiars. L'espectacle d'animació infantil L'atac del Drac, a càrrec de la companyia Ai Carai, ha estat una de les cites més destacades per als més petits.
La música també ha tingut un paper rellevant, amb l'actuació de les formacions corals de l'Escola Municipal de Música, que han contribuït a dinamitzar la plaça i a reforçar el caràcter festiu de la diada.
Parades i espais repartits pel municipi
Les tradicionals parades de llibres i roses s'han distribuït pels espais habituals, amb una presència destacada a la plaça de Sant Joan i a la plaça de la Serradora. Aquests punts han concentrat una gran afluència de públic al llarg del dia, consolidant-se com a espais de trobada per celebrar la cultura i la lectura.
Un programa ampli amb activitats prèvies
La celebració de Sant Jordi a Súria ha anat més enllà de la jornada central amb un programa d'actes que s'ha desenvolupat durant diversos dies. Entre les propostes incloses hi ha la 21a edició del cicle Per Sant Jordi, llibres de casa, que ha ofert la presentació de quatre novetats literàries vinculades al municipi i al seu entorn.
Aquest cicle es va tancar dimecres 22 d'abril amb la presentació del llibre de relats El fil de la vida, de Francesc Xavier Ambròs, a la Biblioteca Pública.
Dansa i exposicions dins la programació
Altres activitats destacades han estat la 29a Mostra de Dansa de Súria, que ha comptat amb la participació d'escoles de dansa d'arreu de Catalunya, i l'exposició Camins i balcons de Súria. Mirades de Martí Beltran, que es pot visitar a Cal Balaguer del Porxo fins al proper 28 de juny.
Aquest conjunt de propostes ha contribuït a oferir una programació diversa, capaç d'atraure públics diferents i de posar en valor la cultura local.
Cloenda amb música aquest divendres
El programa d'actes es tancarà aquest divendres 24 d'abril amb una actuació de grups de l'Escola Municipal de Música al carrer Magí Fàbrega, a partir de 2/4 de 8 del vespre, que posarà el punt final a la celebració d'enguany.
L'organització ha anat a càrrec de l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Cultura i la Biblioteca Pública, amb la implicació de diverses entitats i col·lectius del municipi, que han fet possible una nova edició de Sant Jordi marcada per la participació i la vitalitat cultural.