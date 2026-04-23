Santpedor viu un Sant Jordi participatiu

Santpedor ha celebrat la diada de Sant Jordi amb una àmplia participació d'entitats, associacions, comerços, centres educatius i residències de gent gran, que han omplert els carrers de llibres i roses al llarg de tota la jornada.
Un matí ple d'activitat i participació
Des de primera hora, les parades han omplert els carrers del municipi en una jornada marcada per l'ambient festiu i la implicació del teixit local. L'alcalde, Agustí Comas, ha visitat les diferents parades i ha saludat les entitats participants.
La programació del matí també ha inclòs activitats culturals adreçades als més petits, com la lectura de contes a càrrec de l'Institut d'Auro per a alumnes de les escoles La Serreta i Riu d'Or.
A la plaça Gran U d'Octubre, l'Escola Llissach ha ofert una cantada de cançons amb la participació de la Residència Municipal Can Jorba, en un acte que ha combinat música i convivència intergeneracional.
Una tarda amb tallers i contes
La diada ha tingut continuïtat a la tarda amb la presència de parades als carrers i noves activitats a la plaça Gran U d'Octubre. Entre les propostes, s'hi ha dut a terme un taller de roses a càrrec d'Assumpta Torras.
A més, el públic ha pogut gaudir de l'activitat Contes per a tothom, conduïda per Martulina Divina, que ha completat una jornada de Sant Jordi amb una àmplia oferta cultural i participativa.