Súria arrenca Sant Jordi amb el 21è cicle Per Sant Jordi, llibres de casa

Súria ha iniciat els actes de Sant Jordi amb la 21a edició del cicle Per Sant Jordi, llibres de casa, que inclou presentacions de llibres vinculats al municipi i activitats culturals que s'allargaran fins aquest dijous 23 d'abril.
Inici del cicle amb patrimoni industrial del Cardener
El cicle Per Sant Jordi, llibres de casa es va iniciar el passat divendres 17 d'abril a la Biblioteca Pública amb la presentació del llibre El conjunt de fàbriques tèxtils de Cardener. Què va ser i què en queda?, de l'arquitecta i estudiosa solsonina Mònica Mendoza.
L'acte va reunir una trentena de persones i va posar en valor la importància del patrimoni de les antigues fàbriques tèxtils del riu Cardener, així com la necessitat de preservar-lo i revaloritzar-lo. L'autora va definir l'obra com una "reivindicació del conjunt fabril".
El regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va destacar la rellevància del llibre per a Súria per la incidència de la indústria tèxtil en la història del municipi. També hi va intervenir el director del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, Eudald Serra, que va remarcar la importància de preservar aquest patrimoni "per no acabar-lo perdent".
Presentació del llibre de Martí Gironell i Coaner Codina
Aquest dimarts 21 d'abril, una cinquantena llarga de persones van assistir a la presentació del llibre Un talp al país dels samurais, de Martí Gironell i la il·lustradora surienca Coaner Codina.
Es tracta del cinquè volum de la sèrie del talp Felip, que en aquesta ocasió viatja al Japó amb els seus amics Quim i Pep, on descobreixen elements de la cultura japonesa. Els autors van expressar la seva satisfacció per poder presentar l'obra a Súria i van explicar el procés d'elaboració del llibre. L'acte va comptar amb la introducció del regidor Albert Fàbrega.
Història i memòria familiar a les noves publicacions
El cicle també ha inclòs la presentació del díptic literari format per les novel·les Quina llet! i Per un plat de nata, de Josep Lluís Castelló, autor amb vincles familiars amb Súria.
L'obra, de base històrica, recorre diverses generacions entre els segles XIX i XX i té com a objectiu preservar la memòria dels avantpassats. La presentació es va desenvolupar en forma de diàleg amb el regidor de Cultura i Turisme, que va destacar la rigorositat del treball històric.
Tancament del cicle amb relats
El programa es completarà aquest dimecres 22 d'abril amb la presentació del llibre de relats El fil de la vida, de Francesc Xavier Ambròs. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Pública a dos quarts de 7 de la tarda.
Altres activitats de Sant Jordi al municipi
El programa de Sant Jordi a Súria ha inclòs també la 29a Mostra de Dansa, celebrada el passat dissabte a la plaça de Sant Joan amb escoles d'arreu de Catalunya, en un acte organitzat per l'Escola de Dansa Maria Cinta.
A més, la Biblioteca Pública ha acollit una lectura poètica amb el Grup del Taller de Lectura de L'Esplai, dins del Dia Mundial de la Poesia. Prèviament s'havien organitzat altres activitats com la lectura del poema Foc d'ocell de Blai Bonet en diferents idiomes i una passejada poètica pel passeig del Riu.
Un programa amb participació cultural diversa
La programació de Sant Jordi a Súria està impulsada per l'Ajuntament, a través de l'àrea de Cultura, i la Biblioteca Pública, amb la col·laboració de diverses entitats com l'Escola Municipal de Música, l'Oficina de Turisme, les AFA de les escoles del municipi i l'Escola de Dansa Maria Cinta.