Súria es bolca en un Sant Jordi amb accent propi

Súria viu aquests dies la programació de Sant Jordi amb activitats culturals, presentacions de llibres i propostes familiars que omplen diversos espais del municipi. El programa, impulsat per l'Ajuntament i la Biblioteca Pública amb la participació d'entitats locals, s'allarga fins al 24 d'abril i combina literatura, música i activitats al carrer.
Presentacions de llibres a la Biblioteca Pública
Aquest dimarts 21 d'abril, a 2/4 de 7 de la tarda, la Biblioteca Pública acull la presentació del llibre Un talp al país dels samurais, de Martí Gironell Gamero i la il·lustradora surienca Coaner Codina Pich. L'obra forma part de la sèrie del talp Felip i els seus amics, que en aquesta ocasió viatgen al Japó i en descobreixen la cultura mil·lenària.
Literatura i reflexió al voltant de l'experiència humana
Dimecres 22 d'abril, també a 2/4 de 7 i a la Biblioteca Pública, es presentarà El fil de la vida, de Francesc Xavier Ambròs Huguet. El llibre, guardonat amb el Premi MoraBanc 2024 de contes i narracions a Andorra, recull tretze relats que tracten temes com l'envelliment, les relacions humanes, el refús entre persones i la mort.
Sant Jordi omple el carrer amb cultura i activitats
El dijous 23 d'abril, diada de Sant Jordi, Súria viurà la jornada central de la festa amb parades de llibres i roses durant tot el dia als espais habituals del centre urbà.
A la plaça de Sant Joan hi haurà activitats durant la tarda, com la Biblioteca al carrer, amb servei de consulta i préstec entre les 4 i 2/4 de 8, i el Mercat Màgic dels Llibres, un punt d'intercanvi amb la col·laboració de les AFA de les escoles del municipi sota el lema Canvia un Conte, viu una Aventura, de 5 a 7.
La jornada també inclourà una actuació musical de les formacions corals de l'Escola Municipal de Música de Súria a 1/4 de 6 de la tarda i l'espectacle infantil L'atac del Drac, de la companyia Ai Carai, a 2/4 de 6, tots dos a la plaça de Sant Joan.
Música al carrer i exposició fotogràfica
El divendres 24 d'abril, a 2/4 de 8 del vespre, el carrer Magí Fàbrega acollirà l'activitat Música al carrer, amb el grup Inflats i el Combo Infantil de l'Escola Municipal de Música de Súria.
Paral·lelament, es pot visitar l'exposició Camins i balcons de Súria. Mirades de Martí Beltran, a Cal Balaguer del Porxo, fins al 28 de juny. La mostra recull imatges del fotògraf surienc i es pot visitar els caps de setmana i festius en diferents franges horàries.