«Camins i balcons de Súria» convida a redescobrir el municipi amb la mirada de Martí Beltran

La sala Cal Balaguer del Porxo de Súria acull fins al 28 de juny l'exposició fotogràfica Camins i balcons de Súria. Mirades de Martí Beltran, una proposta que convida a redescobrir el municipi i el seu entorn a través d'una mirada contemporània i personal. La mostra, inaugurada el passat divendres 10 d'abril, reuneix diverses obres del fotògraf surienc amb l'objectiu de posar en valor paisatges i espais habituals des d'una nova perspectiva.
Un recorregut per espais del territori
L'exposició recull imatges de diferents indrets de Súria i del seu entorn, com el centre urbà, Cererols o el Samuntà, així com altres zones properes com Coaner, al terme de Sant Mateu de Bages, o Argençola, a Castellnou de Bages. A través d'aquest recorregut visual, Martí Beltran ofereix una aproximació renovada a espais coneguts, tot convidant el visitant a observar-los amb uns altres ulls.
Segons el mateix autor, el projecte neix de la voluntat de "redescobrir un territori quotidià" amb una mirada "més personal i oberta". En aquest sentit, l'exposició també vol esdevenir "un petit gest de reivindicació de l'entorn i del municipi de Súria", tot posant l'accent en els vincles emocionals que s'estableixen amb els paisatges i espais viscuts.
Una inauguració amb suport institucional
L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de representants institucionals, entre els quals l'alcalde Albert Coberó i diversos membres de la corporació municipal. El regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, va destacar la «valentia» del fotògraf per presentar aquesta proposta i va qualificar les imatges exposades com "una petita meravella".
Durant la inauguració, Martí Beltran va oferir una visita guiada per les fotografies, que s'acompanyen de textos explicatius que ajuden a contextualitzar cada imatge i a aprofundir en la seva interpretació.
Horaris de visita
L'exposició es podrà visitar a Cal Balaguer del Porxo fins al 28 de juny en horari d'11 a 14 h els divendres, dissabtes, diumenges i festius. A més, els dissabtes feiners també obrirà a la tarda, de 16 a 19 h.