Súria referma el lideratge de les Caramelles més grans de Catalunya

Les Caramelles de Súria han finalitzat aquest cap de setmana amb una alta participació que ha superat el miler de persones, reafirmant-se com les més grans de Catalunya i amb diversos reconeixements a colles i figures vinculades a la festa.
Una edició multitudinària que reforça el lideratge a Catalunya
Les Caramelles de Súria han tancat aquest diumenge 5 d'abril una nova edició marcada per la gran participació i la vitalitat del moviment caramellaire. Les diferents colles han mobilitzat un miler llarg de persones de totes les edats, consolidant un any més la celebració surienca com la més gran de Catalunya.
Les colles participants han estat Tro Gros, La Llanterna, Juvenil del Foment Cultural, Grans i Infantil de l'Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu, Altatxets, Coral Sòrissons i Gran del Foment Cultural.
Reconeixements i aniversaris en una trobada emotiva
Un dels moments destacats ha estat la celebració del 25è aniversari de la colla Altatxu, que ha rebut el reconeixement de la resta de grups i del públic durant la Trobada Caramellaire al Pavelló Municipal d'Esports.
En aquest mateix acte també s'ha fet un homenatge a dos caramellaires desapareguts el novembre passat, Miquel Caelles Campà i Lluís Viladés Escaler. Un dels instants més emotius ha estat el ball dels nous gegants Miquel i Maria, dedicats a Caelles per la seva implicació amb la cultura popular i el món bastoner.
La trobada ha culminat amb la interpretació conjunta d'El Cant del Poble i un pilar aixecat per la colla castellera Salats.
Música i tradició als carrers i places de la vila
Durant el Diumenge de Pasqua, les colles han omplert els carrers i barris de Súria amb actuacions de música, cant i dansa. Els principals escenaris han estat el centre urbà i la plaça Major del Poble Vell. En aquest espai s'ha celebrat l'Esmorzar Caramellaire, mentre que a la plaça de Sant Joan s'ha instal·lat una parada de coca i mistela. La programació ha finalitzat amb el segon Sopar de Caramelles i una nova nit de concerts al Pavelló.
Un cap de setmana complet amb activitats arrelades
La festa va arrencar amb les tradicionals Caramelles a Pagès, amb les colles visitant cases de l'entorn i diversos barris. El dissabte també es van celebrar activitats com el Cercatasques, el primer Sopar de Caramelles i concerts nocturns.
Les Caramelles de Súria han tornat a demostrar la seva capacitat d'adaptació i de relleu generacional, incorporant nous elements d'imatgeria i mantenint alhora les arrels. L'Ajuntament ha agraït la implicació de la Comissió de Caramelles, les colles i totes les persones i entitats participants per fer possible una festa que destaca per la seva cohesió social i intergeneracional.