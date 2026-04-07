Súria publica al web municipal els plafons de Fotografia Juncadella amb un segle d'imatges

L'Ajuntament de Súria ha publicat al seu web municipal més de 260 plafons de Fotografia Juncadella, amb centenars d'imatges que documenten la vida del municipi des de finals del segle XIX fins a inicis del segle XXI, un fons històric que es conserva a l'Arxiu Municipal.
Un recorregut visual per més d'un segle d'història local
Els recordats plafons de Fotografia Juncadella ja es poden consultar al web municipal de Súria, oferint a la ciutadania un ampli recull d'imatges sobre esdeveniments i escenes quotidianes de la vila al llarg de més d'un segle.
En total, s'han publicat més de 260 plafons que inclouen nombroses fotografies d'un període que s'estén des de finals del segle XIX fins a començaments del segle XXI. Aquest material es complementa amb peus de foto detallats que expliquen els contextos, els temes i els personatges que hi apareixen.
La versió digital dels plafons incorpora marques d'aigua i ha suprimit els noms de persones als peus de foto, amb l'excepció de càrrecs institucionals o personatges públics.
Un patrimoni recuperat i preservat
Els plafons de Fotografia Juncadella constitueixen un document clau per entendre l'evolució de la vida quotidiana de Súria. Més enllà del seu valor històric, també reflecteixen la tasca de recuperació i preservació del patrimoni fotogràfic impulsada pel fotògraf surienc Josep Juncadella Masana i la seva família.
Després del tancament per jubilació de l'establiment del carrer Salvador Vancell, la família va continuar difonent aquest llegat a través d'exposicions periòdiques de plafons, instal·lades tant a la façana com a l'interior de l'antiga botiga.
Aquestes mostres van tenir un gran ressò popular i sovint coincidien amb celebracions destacades com les Caramelles o la Festa Major, reforçant el vincle entre la memòria col·lectiva i la vida cultural del municipi.
Conservació a l'Arxiu Municipal
Tot el fons documental de Fotografia Juncadella, inclosos els plafons, es conserva actualment a l'Arxiu Municipal de Súria, després de la donació que la família va fer el setembre de 2021.
La consulta d'aquest material es pot fer seguint el protocol habitual d'aquest servei públic. A més, aquesta tasca de preservació i difusió també va donar lloc a la publicació del llibre Súria, els records d'un poble. Fotografia Juncadella (1945-2015).