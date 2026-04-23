Sant Fruitós viu un Sant Jordi participatiu amb contes al carrer i autors locals

Sant Fruitós de Bages celebra la diada de Sant Jordi amb una programació participativa que ha combinat una matinal de contes per als infants i la primera parada conjunta de signatures d'autors locals, amb una gran resposta ciutadana.
Els contes prenen els carrers
El municipi ha tornat a omplir-se de màgia i imaginació amb la quarta edició de la matinal de narracions orals, que s'ha celebrat aquest 23 d'abril en diversos espais del poble.
Infants des d'I3 fins a 6è de primària han sortit al carrer per gaudir de les històries explicades per l'alumnat de secundària de l'institut Gerbert d'Aurillac i de l'escola Paidos, així com pels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera.
Les narracions s'han distribuït en punts com la plaça de l'Església, la plaça de la Vila, el Bosquet, Can Figueras, l'Esplai de la Gent Gran i el Museu, convertint-los en escenaris d'aventures i fantasia. A més, els alumnes també han portat els contes a les llars d'infants per acostar la lectura als més petits.
Èxit de la primera parada d'autors locals
Paral·lelament, Sant Fruitós ha estrenat la primera edició de la parada conjunta de signatures d'autors i autores locals, una iniciativa pensada per donar visibilitat al talent literari del municipi.
La proposta ha tingut una molt bona acollida, amb nombrosos veïns i veïnes que s'han apropat durant el matí per adquirir llibres i emportar-se'ls signats.
Diversitat d'obres i aposta per la cultura de proximitat
Entre els títols disponibles hi havia obres com Einstein a Barcelona, de Narcís Lupón Sala; llibres d'història i assaig local com Relats de crims al Bages, de Jaume Grandia Cortina, i Sant Benet de Bages: patrimoni, història i cultura, de Josep Maria Esquius Prat.
També s'hi ha pogut trobar literatura infantil amb la col·lecció Sala i Ricardis, amb autores i il·lustradores locals, així com diverses publicacions editades per l'Ajuntament, com el llibre de la Festa de l'Arròs o 100 anys del futbol a Sant Fruitós de Bages.
Una diada amb protagonisme col·lectiu
Amb aquestes dues iniciatives, Sant Fruitós de Bages ha viscut una diada de Sant Jordi marcada per la participació de totes les edats i per la promoció de la cultura local.
La combinació d'activitats educatives, literàries i comunitàries ha reforçat el vincle entre creadors, centres educatius i ciutadania, consolidant una celebració arrelada al territori.