El manifest de Sant Jordi per la Llengua de Manresa reuneix una cinquantena d'adhesions

La coordinació de Sant Jordi per la Llengua a Manresa ha fet pública la llista d'adhesions al seu manifest, amb una cinquantena d'entitats, institucions i col·lectius que donen suport a la reivindicació per l'ús social del català en el marc de la diada de Sant Jordi.
Una diada centrada en l'emergència lingüística
En el marc d'una diada de Sant Jordi que vol anar més enllà de la tradició, la coordinació de Sant Jordi per la Llengua a Manresa ha situat l'emergència lingüística al centre del debat. L'organització ha fet pública la llista d'adhesions al manifest impulsat des de la base social, que denuncia que només un terç dels catalans utilitza habitualment la llengua catalana i reclama polítiques per revertir el retrocés en el seu ús social.
Segons els promotors, el moment actual ha afavorit una resposta àmplia i diversa, amb la incorporació de múltiples actors del territori.
Institucions i entitats històriques del territori
Entre les adhesions destacades hi ha l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i la Regió Sanitària Catalunya Central, que s'han sumat a la iniciativa juntament amb entitats de referència en la defensa de la llengua com Òmnium Bages-Moianès, Plataforma per la Llengua i l'ANC Manresa.
També hi participen entitats veïnals com la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) i l'Associació de Veïns Vic-Remei, que representen la veu dels barris de la ciutat.
Cultura popular, esport i lleure
La llista d'adhesions inclou també una àmplia representació del teixit cultural i associatiu. S'hi sumen col·lectius com la Colla Castellera Tirallongues de Manresa, La Gatzara Fot-li Foc, el Grup Sardanista Dintre el Bosc i el projecte Manrússia Van del Pal.
En l'àmbit esportiu, donen suport a la iniciativa el Manresa Rugby Club i l'Associació Esportiva Volei Manresa, amb l'objectiu de promoure l'ús del català en l'esport.
També hi participen entitats de lleure i educació popular com l'Esplai Safa, l'Esplai El Cep d'Artés, el Grup de joves esplai Minuatx i l'Esplai Vic-Remei, entre d'altres.
Suport del sector educatiu i sindical
Des de l'organització es destaca especialment la implicació del sector educatiu i sindical, que consideren clau en la defensa del català. S'hi han adherit sindicats com USTEC Catalunya Central, La Intersindical i la CGT Ensenyament Catalunya Central.
També hi tenen un paper destacat les associacions de famílies, amb la participació de l'AFI Escola Valldaura, l'AFA IEManresa, l'AFA Escola Montserrat de Sant Salvador de Guardiola i l'AFA Muntanya del Drac, entre altres.
Entitats socials i espais de moviment popular
L'organització posa en valor la incorporació d'espais com l'Ateneu Popular La Sèquia, l'Escola Popular Manresa i el Casal Independentista Alimara, que consideren referents dels moviments socials a la ciutat.
En l'àmbit juvenil i estudiantil, també s'hi sumen col·lectius com Arran Manresa, el SEPC Manresa, el Jovent Republicà del Bages i la JCC Catalunya Central, que assumeixen el paper de garantir el relleu generacional en la defensa de la llengua.
Crida a la mobilització el dia de Sant Jordi
Des de Sant Jordi per la Llengua es recorda que l'any passat 15.000 persones es van mobilitzar a Barcelona i Girona, i es fa una crida a replicar aquesta resposta en el conjunt del territori.
A Manresa, la concentració prevista tindrà lloc aquest Sant Jordi a les 7 de la tarda a la plaça Neus Català, en una convocatòria que vol reclamar mesures per garantir l'ús del català en tots els àmbits de la vida social.