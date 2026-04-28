L'homenatge a les àvies de «Iaia» obre l'Art en Cicle de Súria amb el cartell de complet

El 9è Festival d'Espectacles Art en Cicle de Súria va arrencar diumenge passat amb una proposta escènica marcada per la sensibilitat i la memòria col·lectiva. L'obra Iaia, de la companyia Mambo Project, va inaugurar el cicle amb un homenatge a les dones que van viure la seva joventut durant el franquisme, a través d'un muntatge de teatre documental immersiu basat en testimonis reals.
Un homenatge a les àvies i a una generació
La peça construeix un retrat generacional a partir de records i vivències de dones del segle XX, combinant dramatització en directe amb recursos audiovisuals, música i dansa. El públic hi té un paper actiu, formant part de l'experiència i contribuint a crear un ambient íntim i proper.
Segons la companyia, Iaia és "un homenatge col·lectiu a totes les àvies", que permet endinsar-se en les il·lusions i dificultats d'una època marcada per les restriccions, però també per la fortalesa i la capacitat de resistència.
Un espai escènic convertit en una llar
Les dues funcions es van representar al gimnàs de l'Escola Salipota, transformat per a l'ocasió en el menjador d'una casa. Aquesta escenografia va reforçar la proximitat amb el públic, que es va convertir en convidat d'una trobada on les protagonistes compartien els seus records.
L'obra compta amb una trajectòria destacada, amb presència en espais com el Teatre Nacional de Catalunya i festivals com la Fira Mediterrània de Manresa, la Mostra d'Igualada o el FITT, on va rebre el premi del públic.
Un festival amb continuïtat
Organitzat pel Foment Cultural i l'Ajuntament de Súria, el festival continuarà amb dues propostes més: l'espectacle familiar Gota, de Txema Muñoz (24 de maig), i el concert del Javier Rojo Quintet (27 de juny).