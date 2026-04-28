28 de abril de 2026

Cultura i Mitjans

L'homenatge a les àvies de «Iaia» obre l'Art en Cicle de Súria amb el cartell de complet

Mambo Project inaugura la 9a edició del festival amb un muntatge immersiu que ha transformat l'Escola Salipota en una llar

  • Escena de l'obra de teatre documental immersiu «Iaia» de la companyia Mambo Project a Súria -

Publicat el 28 d’abril de 2026 a les 17:45

El 9è Festival d'Espectacles Art en Cicle de Súria va arrencar diumenge passat amb una proposta escènica marcada per la sensibilitat i la memòria col·lectiva. L'obra Iaia, de la companyia Mambo Project, va inaugurar el cicle amb un homenatge a les dones que van viure la seva joventut durant el franquisme, a través d'un muntatge de teatre documental immersiu basat en testimonis reals.

Un homenatge a les àvies i a una generació

La peça construeix un retrat generacional a partir de records i vivències de dones del segle XX, combinant dramatització en directe amb recursos audiovisuals, música i dansa. El públic hi té un paper actiu, formant part de l'experiència i contribuint a crear un ambient íntim i proper.

Segons la companyia, Iaia és "un homenatge col·lectiu a totes les àvies", que permet endinsar-se en les il·lusions i dificultats d'una època marcada per les restriccions, però també per la fortalesa i la capacitat de resistència.

Un espai escènic convertit en una llar

Les dues funcions es van representar al gimnàs de l'Escola Salipota, transformat per a l'ocasió en el menjador d'una casa. Aquesta escenografia va reforçar la proximitat amb el públic, que es va convertir en convidat d'una trobada on les protagonistes compartien els seus records.

L'obra compta amb una trajectòria destacada, amb presència en espais com el Teatre Nacional de Catalunya i festivals com la Fira Mediterrània de Manresa, la Mostra d'Igualada o el FITT, on va rebre el premi del públic.

Un festival amb continuïtat

Organitzat pel Foment Cultural i l'Ajuntament de Súria, el festival continuarà amb dues propostes més: l'espectacle familiar Gota, de Txema Muñoz (24 de maig), i el concert del Javier Rojo Quintet (27 de juny).

