L'escola bressol Petit Estel de Súria obre una aula de lactants

L'escola bressol Municipal Petit Estel de Súria ha incorporat una aula de lactants per ampliar l'atenció educativa en la primera infància, coincidint amb la celebració de jornades de portes obertes aquesta setmana.
Nova aula per a infants de 6 mesos a 1 any
L'escola bressol municipal Petit Estel de Súria ha posat en marxa recentment una aula de lactants, ampliant així els serveis educatius que ofereix en l'etapa preescolar. Aquest nou espai està destinat a infants d'entre sis mesos i un any.
La incorporació de l'aula permet reforçar l'atenció en les primeres etapes del desenvolupament, amb activitats d'estimulació pensades per afavorir el creixement i la socialització dels infants.
Resposta a les necessitats de les famílies
La creació d'aquest nou servei s'ha impulsat a partir de les demandes expressades per les famílies del municipi. Amb aquesta ampliació, el centre dona resposta a la necessitat d'oferir més recursos educatius per a la petita infància.
Un centre amb una setantena d'alumnes
Actualment, l'escola bressol municipal Petit Estel compta amb una setantena d'alumnes i un equip docent format per nou professionals. El centre cobreix l'etapa educativa fins als tres anys, consolidant-se com un espai de referència en l'educació infantil al municipi.
Jornades de portes obertes fins divendres
Coincidint amb aquesta ampliació, el centre celebra aquesta setmana jornades de portes obertes fins al divendres 24 d'abril. L'objectiu és que les famílies interessades puguin visitar les instal·lacions i conèixer el projecte pedagògic.
Per assistir-hi, cal concertar cita prèvia amb el centre a través del correu electrònic, el telèfon (93 131 40 51) o el perfil d'Instagram habilitats per a aquesta finalitat.