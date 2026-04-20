Súria celebra el Dia Mundial de la Poesia amb una passejada literària vora el riu

Lectors de l'Esplai i veïns del municipi reciten clàssics de Rodoreda, Carner o Austen en una activitat que uneix natura i cultura

  • Passejada pel passeig del Riu de Súria pel Dia Mundial de la Poesia -

Publicat el 20 d’abril de 2026 a les 15:23

Súria ha commemorat el Dia Mundial de la Poesia amb una passejada poètica pel passeig del Riu que ha reunit diversos participants en una activitat cultural oberta i participativa.

Lectura de poemes a l'aire lliure

La iniciativa, organitzada per la Biblioteca Pública amb el suport de l'Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona, ha comptat amb la implicació del Grup de Taller de Lectura de l'Esplai i altres persones interessades en la literatura.

Durant el recorregut, els participants han compartit la lectura de textos de diversos autors reconeguts, en una proposta que ha combinat natura i cultura en un mateix espai.

Autors destacats i participació

Entre els poemes recitats hi havia obres de Blai Bonet, Salvador Perarnau, Joan Alcover, Josep Carner, Clementina Arderiu, Josep Vallverdú, Joan Fuster, Mercè Rodoreda, Pere Rovira, Jane Austen i Cecilia Meireles, entre d'altres.

L'activitat ha posat en valor la poesia com a eina d'expressió i cohesió cultural, tot fomentant la participació ciutadana en la celebració d'aquesta jornada dedicada a la literatura.

Et pot interessar