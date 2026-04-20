Súria celebra el Dia Mundial de la Poesia amb una passejada literària vora el riu

Súria ha commemorat el Dia Mundial de la Poesia amb una passejada poètica pel passeig del Riu que ha reunit diversos participants en una activitat cultural oberta i participativa.
Lectura de poemes a l'aire lliure
La iniciativa, organitzada per la Biblioteca Pública amb el suport de l'Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona, ha comptat amb la implicació del Grup de Taller de Lectura de l'Esplai i altres persones interessades en la literatura.
Durant el recorregut, els participants han compartit la lectura de textos de diversos autors reconeguts, en una proposta que ha combinat natura i cultura en un mateix espai.
Autors destacats i participació
Entre els poemes recitats hi havia obres de Blai Bonet, Salvador Perarnau, Joan Alcover, Josep Carner, Clementina Arderiu, Josep Vallverdú, Joan Fuster, Mercè Rodoreda, Pere Rovira, Jane Austen i Cecilia Meireles, entre d'altres.
L'activitat ha posat en valor la poesia com a eina d'expressió i cohesió cultural, tot fomentant la participació ciutadana en la celebració d'aquesta jornada dedicada a la literatura.