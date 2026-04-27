El judo del Bages i el Moianès destaca al Vila d'Andorra 2026 amb múltiples podis

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha brillat aquest cap de setmana al torneig Vila d'Andorra 2026, una de les cites destacades del calendari. En la categoria sènior, especialment en el pes pesat (+90 kg), els resultats han estat immillorables. Lucas de Nardo i Jordi Pérez de Mendiguren, tots dos de l'Esport7, han protagonitzat una final amb accent bagenc que s'ha resolt a favor de De Nardo, que s'ha proclamat campió, mentre que el seu company ha acabat en segona posició.
Bons resultats en categories de base
En categoria cadet, Núria Corcuera, del Club Judo Moià, va aconseguir la primera posició en -57 kg, confirmant el seu gran moment de forma. També en aquesta categoria, Maica Berruezo (Esport7) va quedar a les portes del podi amb una meritòria cinquena posició. La participació de Bruno Pereira i Víctor Bordallo va completar la representació cadet, sumant experiència competitiva.
Pel que fa a la categoria infantil, els resultats també van ser destacats amb quatre podis. Joan Montes (Esport7) va aconseguir la medalla de plata en -42 kg, mentre que Oriol Corcuera (Club Judo Moià), Òscar Artero (Esport7) i Laia Coma (Club Judo Moià) van obtenir medalles de bronze en les seves respectives categories.
Experiència i projecció de futur
A més dels podis, el CTJBM també va comptar amb la participació de Suri Gundin, Damià Bujor, Oriol López, Eric Fernández i Yuri Bordallo, que van aprofitar la competició per continuar el seu creixement esportiu.