Meritxell Soler, seleccionada per al Campionat d'Europa de marató a Birmingham

Convocatòria estatal amb presència bagenca
La Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) ha fet pública la selecció de marató per al Campionat d'Europa d'atletisme que es disputarà a Birmingham del 10 al 16 d'agost. Entre les cinc atletes escollides hi figura la joanenca Meritxell Soler (Puma).
Completen la convocatòria Fátima Azhara Ouhaddou (2h24'05"), Carolina Robles (2h24'56"), Laura Luengo (2h22'31") i Ester Navarrete (2h24'31"), mentre que Soler hi arriba amb una marca de 2h23'49", que la situa com a tercera espanyola de tots els temps. L'atleta també va ser olímpica a París 2024, on va assolir una 25a posició.
Sisena internacionalitat absoluta
Per a la deixeble de Joan Lleonart, aquesta serà la sisena internacionalitat absoluta. En el seu palmarès recent destaquen dues medalles de bronze per equips aconseguides en els dos darrers campionats europeus, a Roma 2024 i Brussel·les 2025.
Setena experiència en la distància
La cita de Birmingham serà la setena marató per a Soler, que va debutar en la distància el febrer del 2023 a Sevilla amb un temps de 2h26'37". Aquella marca va suposar la segona millor espanyola del moment i la mínima olímpica per a París 2024.
Evolució i marques destacades
El recorregut de Soler en la distància inclou diverses actuacions rellevants. A l'agost del 2023, a Budapest, va completar la prova en 2h34'38" i va acabar 27a al Campionat del Món. El febrer del 2024, a Sevilla, va rebaixar el registre fins a 2h24'57", establint aleshores el rècord de Catalunya i situant-se com a tercera millor espanyola de tots els temps.
Posteriorment, als Jocs Olímpics de París 2024, va marcar 2h29'56" i va ser 25a, a més de segona espanyola en la prova. El febrer del 2025, novament a Sevilla, va signar 2h26'05". Finalment, al desembre del 2025, a València, va assolir la seva millor marca personal amb 2h23'49", que també és rècord absolut de Catalunya i tercera millor marca espanyola de la història.