Súria recorda els deportats als camps nazis en un acte pel Dia de l'Alliberament

Súria va commemorar dissabte el Dia de l'Alliberament dels camps nazis amb una jornada de record als deportats suriencs i de reflexió sobre la memòria històrica. L'acte, organitzat per l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme, va posar l'accent en la necessitat de mantenir viu el record d'aquest episodi tràgic de la història europea, especialment davant el context social i polític actual.
Xerrada sobre l'origen dels camps nazis
La commemoració va anar a càrrec de l'estudiós surienc Jordi Alsina, que va oferir una conferència a la Sala del Portal del Casinet del Poble Vell sobre l'origen i l'evolució dels camps de concentració nazis.
Durant la seva intervenció, Alsina va contextualitzar ideològicament i políticament la creació dels camps i va establir paral·lelismes amb problemàtiques actuals com les migracions, els conflictes bèl·lics, la situació dels refugiats o el creixement de discursos basats en l'odi a la diferència.
L'historiador també va demanar anar més enllà de les xifres globals de víctimes i recordar la dimensió humana de la tragèdia. "Al darrere de cada número hi ha una persona", va remarcar.
L'acte va començar amb unes paraules del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, que va advertir que "no podem pensar que això no va amb nosaltres i que no tornarà a passar". El regidor també va recordar que els camps nazis "no van ser un cas aïllat" i va fer referència als camps de concentració creats pel franquisme al final de la Guerra Civil.
Ruta pels espais de memòria de Súria
Després de la xerrada es va fer una ruta guiada pels diferents punts del municipi on hi ha instal·lades les llambordes Stolpersteine en record dels deportats suriencs als camps nazis.
El recorregut va passar pels carrers Campanar, Sant Cristòfol, Salvador Vancell, Sant Antoni Maria Claret, Vilanova i de les Flors, així com per la plaça Clavé i l'avinguda Santa Bàrbara.
Aquestes llambordes commemoratives es van col·locar l'any 2020 davant dels domicilis dels catorze deportats suriencs documentats fins ara, amb l'objectiu de preservar-ne la memòria i mantenir viu el record de les víctimes del nazisme.
El Dia de l'Alliberament dels camps nazis es commemora cada 5 de maig coincidint amb l'aniversari de l'alliberament del camp de concentració de Mauthausen al final de la Segona Guerra Mundial.