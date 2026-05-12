Manresa amplia la xarxa de Biblionius i recupera vuit punts d'intercanvi de llibres

Els Biblionius entren en una nova etapa
L'Ajuntament de Manresa ha reactivat el projecte Biblionius, una iniciativa que promou la lectura i l'intercanvi gratuït de llibres a través de petites casetes distribuïdes en diferents barris i espais públics de la ciutat.
Sota el lema Deixa un llibre i agafa'n un altre, el projecte inicia ara una nova etapa marcada per la col·laboració del Servei Prelaboral de la Fundació Ampans, que des de fa un parell d'anys participa en la reparació i substitució de les estructures malmeses per actes incívics.
Aquesta incorporació ha permès ampliar la xarxa amb quatre noves casetes i passar de quatre a vuit Biblionius actius a Manresa.
Una iniciativa nascuda dels barris i dels infants
Els Biblionius van néixer l'any 2019 a proposta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) i del Consell d'Infants, amb el suport del programa Educació 360 de la Diputació de Barcelona.
En els seus inicis, les casetes van ser construïdes per alumnat de Formació i Aprenentatge Professional de Fusteria de l'Institut Guillem Catà, fet que va donar al projecte una dimensió comunitària i educativa des del primer moment.
Actualment, la FAVM continua encarregant-se de la gestió quotidiana dels espais, del petit manteniment i de la dinamització del fons de llibres, mentre que Ampans aporta el suport tècnic necessari per conservar les estructures en bon estat.
Vuit punts repartits per tota la ciutat
Amb la incorporació de les noves casetes, la xarxa de Biblionius queda distribuïda en diversos punts de Manresa per facilitar-ne l'accés als veïns de diferents barris.
Els vuit espais actius es troben a la plaça de Fius i Palà, la plaça Catalunya, el pati de Casa Caritat, al carrer Verge de l'Alba, el parc de la Florinda, la plaça de Joan Farrés del barri del Xup, el claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya, la plaça de Cal Gravat i el parc de l'Agulla.
L'objectiu és facilitar que qualsevol persona pugui deixar llibres que ja no utilitza i, alhora, endur-se'n d'altres de manera lliure i gratuïta.
Crida al civisme
Tant l'Ajuntament de Manresa com la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes han fet una crida al civisme i al respecte per aquests espais comunitaris.
Recorden que el bon ús de les casetes és essencial perquè els llibres continuïn circulant i perquè el projecte es pugui mantenir viu als barris. També remarquen que la iniciativa contribueix a fomentar l'accés universal a la lectura i a reforçar la cultura de l'intercanvi i la reutilització.
Amb aquesta ampliació, el consistori i les entitats implicades esperen consolidar els Biblionius com una proposta cultural de proximitat arrelada a la ciutat i oberta a tota la ciutadania.