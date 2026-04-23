Manresa rebaixa per primer cop en 4 anys la xifra global de delictes

Manresa ha registrat per primer cop en quatre anys una baixada global de delictes i consolida una taxa de criminalitat de 50,3 fets per cada 1.000 habitants, deu punts per sota de la mitjana de Catalunya, segons les dades presentades a la Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència.
Baixada global de delictes després de quatre anys d'augment
El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dimecres la 12a Taula per la Seguretat, el Civisme i la Convivència, amb la participació de representants municipals, cossos policials i entitats de la ciutat.
En la trobada s'han presentat les dades policials corresponents al període abril de 2025 a març de 2026, que constaten una baixada global de l'1% dels delictes a la ciutat, després de quatre anys consecutius d'increment.
Taxa de criminalitat per sota la mitjana catalana
Un dels indicadors destacats és la taxa de criminalitat, que se situa en 50,3 fets per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana catalana és de 60,2. Això situa Manresa deu punts per sota del conjunt del país.
Segons les dades presentades, també baixa la majoria de tipologies delictives, tant les vinculades al patrimoni com les que afecten les persones.
Fort descens dels robatoris amb violència
Els delictes contra el patrimoni representen el 73% del total i han baixat un 2,3% en global. Destaquen especialment els robatoris amb violència i intimidació, que han caigut fins a una quarta part respecte del 2021, passant d'una trentena mensual a uns sis o set casos.
Durant el darrer any, aquest tipus de robatoris han disminuït un 28%, amb descensos registrats en tots els mesos. També baixen els robatoris amb força a establiments (-37%), els furts (-2,5%) i el conjunt de robatoris amb força (-4,4%).
En aquest període s'han registrat 902 detencions i un grau de resolució del 52,5% dels delictes.
Evolució dels delictes contra les persones
Els delictes contra les persones baixen un 1,6%, amb un descens destacat de les lesions (-8,2%), especialment acusat en el darrer trimestre (-24%).
En canvi, es manté la violència en l'àmbit de la llar i s'incrementen un 43% els delictes contra la llibertat sexual. Segons les dades exposades, més de la meitat d'aquests casos es produeixen en l'àmbit de parella o exparella, en entorns privats i de confiança prèvia.
També s'ha assenyalat que aquestes dades inclouen fets de naturalesa diversa, com comentaris obscens o tocaments en espais d'oci o transport públic.
Seguretat viària i controls en augment
En l'àmbit de la seguretat viària, s'ha registrat un augment del 123% dels controls de trànsit i del 219% en controls d'alcoholèmia i substàncies, amb un 5,29% de positius.
Els accidents han augmentat un 12%, però han disminuït els ferits greus i lleus. També creixen les sancions per vehicles de mobilitat personal, que passen de 250 a 341.
La Guàrdia Urbana ha rebut un 5,56% més de requeriments i 3.724 persones han participat en activitats de prevenció i sensibilització en àmbits com la seguretat viària, internet segura i la prevenció de violències.