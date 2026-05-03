La Coral Estel de Sant Jordi omple de música la Festa del Roser del Castellvell

L'actuació ha tingut lloc durant la celebració eucarística al Santuari de la marededéu del Remei, en una jornada marcada per la germanor i una gran afluència de públic.
La celebració ha aplegat nombrosos veïns i veïnes d'Olius i Solsona, així com de diversos municipis, partides i punts de la comarca del Solsonès, consolidant aquesta trobada com un dels punts de referència del calendari festiu local.
Un repertori entre la tradició i l’originalitat
La part musical de la missa ha destacat per un equilibri harmònic entre peces emblemàtiques i propostes més contemporànies. L'inici ha estat bonic, amb el cant d'entrada "Aquí dalt de la muntanya", una peça musicada per qui fou director de la coral, Macià Pedrosa, sobre un text de Josep Carner.
Al llarg de la litúrgia, la coral ha acompanyat els cants tradicionals, sorprenent els assistents durant l'ofertori amb una delicada versió de la banda sonora de la pel·lícula "La vida és bella". El moment de la comunió ha estat acompanyat pel clàssic "Pescador d’homes", culminant l’acte religiós amb el cant dels Goigs de la marededéu del Remei, que ha posat veu al tradicional besamans.
Tradició i convivència
Més enllà de la música, la jornada ha viscut moments de gran caliu humà amb la benedicció de les flors, la coca, les begudes i el terme. Per tancar la celebració, els assistents han pogut gaudir d'un piscolabis compartit que ha servit per estrènyer vincles entre els participants.
Des de la Coral Estel de Sant Jordi s'han mostrat molt agraïts per haver pogut participar, un any més, en aquesta festivitat tan significativa. Els membres de la formació han destacat la bellesa d'aquests moments, que permeten connectar amb la gent del territori a través del cant, i han manifestat la seva voluntat de poder seguir formant part d'aquesta celebració durant molts anys més.