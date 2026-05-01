L'Escola Arrels II celebra el 32è Certàmen Literari amb l'artista geganter Pau Reig com a protagonista

L’acte, seguit per tot l’alumnat, va ser una festa de la creativitat, amb premis a les millors poesies de tots els cursos d’ESO i Batxillerat. A més, es van atorgar premis de relats en anglès i premis artístics.
L’acte va començar amb les paraules de benvinguda de Jaume Subirà, titular de l’escola, qui va destacar la importància de la literatura per unir, inspirar i, sobretot, per fomentar la cultura.
Tot seguit un alumne de segon d’ESO va donar pas a Pau Reig tot tocant una peça musical amb el seu violoncel i omplint la sala d’emoció. Pau Reig i Torra, és exalumne de l’escola i artista, nascut a Solsona el 1997. En Pau va estudiar Belles Arts i Conservació i Restauració de Béns Mobles a la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en escultura a l'Acadèmia d'Art de Florència. És conegut per les seves figures festives, com gegants i capgrossos.
Durant tot l'acte, en Pau va anar creant en directe una figura en fang, un drac efimer, doncs el va desfer tot just acabar l'acte. Reig va destacar, però, que "el més important és l'aprenentatge i no el resultat final".
A més, durant l'acte, diferents alumnes van fer preguntes a l'artista, explorant la seva trajectòria i el significat de la seva obra. També, Reig va recitar una poesia i va dedicar unes paraules plenes d'inspiració a tots els presents.
Sens dubte, aquesta edició del Certamen Literari de l’Escola ha estat molt especial i ha demostrat de nou el talent, la col·laboració dels alumnes en tasques com la presentació de l'acte , la recitació de poesía, la lectura de textos en anglès i, també, en l'admiració de la escultura efímera del Pau que, com a reflexió final, ens va dir que "cada pas en aquest procés que és la vida ens ha de servir per seguir creixent, tant personalment com col·lectivament".
Gràcies Pau per acompanyar-nos i enhorabona a totes i tots el premiats!