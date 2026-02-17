Alumnes de l'Escola Arrels de Solsona al Museu Marítim de Barcelona

El passat 22 de gener, l'alumnat de 1r d'ESO de l'Escola Arrels de Solsona va assistir a l'acte de clausura del projecte educatiu "22 dies en 22 peus: l'aventura a l'Atlàntic", celebrat al Museu Marítim de Barcelona. La jornada va posar punt final a mesos de treball i aprenentatge al voltant del món de la navegació, l'aventura i la cultura marítima.
Aquest projecte, en què han participat més de 40 escoles d'arreu del territori, acosta els estudiants a la realitat de la vela oceànica a través del seguiment de la regata Mini Transat i de diverses activitats pedagògiques que combinen història, geografia, tecnologia, treball en equip i esperit de superació.
Durant la trobada, els alumnes van poder compartir experiències amb altres centres educatius i conèixer de prop el món de la navegació professional. La jornada va incloure exposicions dels treballs realitzats per les escoles, la projecció de vídeos i espais d'interacció amb navegants que han participat en la Mini Transat, que van explicar en primera persona els reptes i vivències d'aquesta exigent travessia atlàntica en solitari.
L'alumnat d'Arrels va valorar molt positivament l'experiència, destacant la possibilitat d'aprendre fora de l'aula i de viure el projecte d'una manera vivencial i motivadora. Activitats com aquesta fomenten la curiositat, el treball cooperatiu i l'interès pel medi marítim, alhora que connecten l'aprenentatge amb situacions reals.
Amb aquesta clausura es tanca una nova edició d'un projecte que, cada dos anys, es consolida com una proposta educativa enriquidora i inspiradora per als nostres alumnes.