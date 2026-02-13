Els Ulls de la Història: Una immersió única en el passat per als Alumnes de l'Escola Arrels de Solsona

Aquesta iniciativa, impulsada per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya pretén innovar en la manera en què els joves de 1r cicle de secundària descobreixen i interactuen amb el patrimoni cultural de Catalunya i ha permès als estudiants submergir-se en diferents períodes històrics de manera interactiva i vivencial.
Els alumnes de primer d'ESO han explorat les coves del Cogul, endinsant-se en l'art rupestre i en la vida prehistòrica, mentre que els alumnes de segon dESO han visitat la cartoixa d'Escaladei, descobrint la història medieval i la vida monàstica.
L'activitat s'ha dut a terme en grups reduïts de vuit alumnes, cosa que ha permès una experiència més personalitzada i intensa. Aquesta dinàmica ha afavorit la participació activa i la col·laboració entre els estudiants.
Tant els alumnes com el professorat han expressat una valoració molt positiva de l'experiència. Els estudiants han destacat com han après de manera dinàmica i entretinguda, mentre que el professorat ha ressaltat l'enriquiment pedagògic que ha aportat aquesta immersió.
En definitiva, "Els Ulls de la 'Història" ha estat una experiència que ha deixat empremta, reforçant el vincle entre els alumnes i la història.