Per primera vegada l'Escola Arrels participa en la Lliga de Debat

La Lliga de Debat és una competició educativa d'oratòria i argumentació on equips d'alumnes debaten sobre un tema d'actualitat.
L'objectiu no és només guanyar, sinó aprendre a pensar críticament, parlar en públic i treballar en equip.
L'organitza la Xarxa Vives d'Universitats, una institució que agrupa universitats dels territoris de parla catalana (Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra i Catalunya Nord).
Les fases inicials es fan a nivell territorial o universitari (en el nostre cas vam anar a la Universitat de Vic) i després hi ha una fase final amb els equips guanyadors de cada seu.
Cada centre educatiu pot inscriure un o més equips normalment de 4 o 5 alumnes. L'Escola Arrels hi va participar amb els següents alumnes: Pau Bajona, Maria Casafont, Carla Casas, Nour Chaouika i Zenó Pallarés.
Es proposa un tema únic, el d'aquest any era: Estem davant d'un jovent més masclista?.
Els equips han de preparar-se per defensar tant la posició a favor com en contra, perquè no saben quina els tocarà fins al moment del debat. Aquesta preparació la duen a terme a classe durant les setmanes previes a la competició.
L'estructura bàsica del debat inclou: l'introducció de cada equip, l'argumentació principal, rèpliques i contrarèpliques i la conclusió final. Tot això dins d'un temps molt controlat.
Un jurat format per professors universitaris i professionals de la comunicació, valora aspectes com: La qualitat dels arguments, l'expressió oral i llenguatge, la capacitat de réplica, el treball en equip i l'estructura i claredat del discurs.
Aquesta activitat és interessant per a l'alumnat perquè millora molt la competència comunicativa, fomenta el pensament crític, treballa habilitats clau per al futur acadèmic i professional dels participants i motiva molt l'alumnat.
L'equip de l'Escola va aconseguir passar la fase classificatoria tornant un segon dia, que, tot i no guanyar, va ser segons ells i en Víctor Perèz, el seu professor, "una experiència molt enriquidora i que recordarem amb molt orgull i satisfacció."