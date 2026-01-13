El treball de recerca d’una alumna de l’Escola Arrels posa el focus en la memòria dels deportats solsonins als camps nazis

Ivette Caballol i Colilles, alumna de segon de batxillerat de l’Escola Arrels Secundària, ha dut a terme un treball de recerca que s’emmarca en el projecte de col·locació de les Stolpersteine al Solsonès i que contribueix de manera significativa a la recuperació i difusió de la memòria històrica dels republicans de la comarca deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial.
El treball se centra especialment en els camps de Mauthausen i Gusen i combina la recerca en arxius i documentació històrica amb entrevistes a familiars de les víctimes i a historiadors especialitzats. Aquesta investigació ha permès reconstruir les trajectòries personals dels deportats solsonins i posar en relleu l’impacte de l’exili, la repressió i la deportació en la història recent del territori.
Un dels elements destacats del treball és la proposta d’un itinerari de memòria per Solsona, que connecta diversos espais vinculats a la vida dels deportats amb la seva història, amb l’objectiu d’apropar aquests fets a la ciutadania i fer-los accessibles des d’una perspectiva pedagògica i divulgativa.
El treball evidencia la importància de preservar la memòria històrica i posa de manifest com, malgrat dècades de silenci i oblit, la memòria de les víctimes del nazisme al Solsonès s’ha mantingut viva gràcies a la tasca de les famílies, historiadors, particulars i entitats compromeses amb la memòria democràtica.
Aquest treball exemplifica el valor de la recerca acadèmica realitzada des dels centres educatius i la seva aportació a projectes col·lectius de memòria, com el de les Stolpersteine, impulsat pel Consell Comarcal del Solsonès, Centre d’Estudis Lacetans i l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Memorial Democràtic i els ajuntaments del territori. Per al seu desenvolupament l’alumna ha comptat amb la inestimable col·laboració de Jordi Guixé, director d’EUROM.