Solsona viurà aquest cap de setmana els actes centrals de la Festa de Sant Antoni

A mitjan de gener Solsona celebra una de les festes més tradicionals del cicle hivernal del nostre país, Sant Antoni Abat, per venerar el patró dels traginers. L'eix central de la cita, protagonitzat pels cavalls, es viurà el dissabte 17 al matí, tot i que també es convoca la ciutadania al ball de Sant Antoni diumenge a la tarda.
La festa de Sant Antoni, reivindicació d'un llegat dels avantpassats rurals, torna cada any a Solsona en l'època més gèlida de l'any. La part central de la jornada, el dissabte 17 de gener, la constitueixen la cercavila de cavalleries i els Tres Tombs, acompanyats per la batucada Takumba, després de la missa i la benedicció del pa, que es fan a les 10 h. El programa d'aquest dia es tanca amb un dinar popular a la sala polivalent (reserves al tel. 616502123).
La festa continuarà el diumenge 18 a partir de les 18.30 h a la sala polivalent. S'hi celebrarà el ball de Sant Antoni, amenitzat per Cafè Trio, amb servei de bar i un sorteig.
La celebració del patró dels traginers, organitzada per Cofestas i els pendonistes d'enguany, desafia el calendari, ja que culminarà el 19 d'abril amb un esmorzar popular al Camp del Serra a partir de les 9.30 h; una passejada, "la gran cagada" i una gimcana a partir de les 10.30 h, i un dinar popular seguit de ball a la plaça del Camp amb Duo Caramelo a les 15 h.
Els pendonistes són Laia Cererols, Isma Fernández i Genís Jordán. En la cita de l'abril s'oficialitzarà el seu relleu. Vegem què ens diuen en la salutació del Calendari que cada any publica Cofestas:
La festa de Sant Antoni és un dels primers moments destacats del calendari festiu de la comarca. Tradicionalment, el dissabte més proper al 17 de gener, dia de Sant Antoni, enmig d'una jornada gèlida i emboirada, característica de la nostra comarca a ple hivern, els cavalls passegen pels carrers de Solsona i la gent surt a gaudir d'aquesta festa tan nostra. Una tradició que ens recorda d'on venim, i que rememora el passat i també el present agrícola i ramader del Solsonès.
Recopilant algunes de les fotografies que apareixen en aquest calendari, hem pogut reviure les festes de Sant Antoni de fa 20 anys, i hem constatat com ha anat canviant la festa amb el pas del temps. Hem recordat aquelles festes en què, des de dalt del cavall o bé a peu de carrer acompanyats per la família, gau-díem d'aquesta celebració tan lluïda i tan arrelada a la comarca, que reunia cada any un gran nombre de cavalls, genets i espectadors.
La nostra voluntat, com a pendonistes, és poder recuperar aquest esperit de la festa de Sant Antoni. Aconseguir que la gent de la comarca torni a sortir al carrer amb els cavalls o simplement a veure'ls i que, plegats, puguem mantenir viva aquesta tradició. Per això, també creiem que és important portar la festa als nostres dies, incorporar noves activitats, captar l'atenció dels més joves i que els carrers de Solsona es tornin a omplir en motiu d'aquesta festivitat.
És per això que, aquest any, celebrarem la benedicció i els tres tombs el dissabte 17 de gener, coincidint enguany amb el dia de Sant Antoni i, el dia 19 d'abril, proposem una jornada festiva on els cavalls puguin tornar a sortir pels carrers de Solsona, aprofitant el temps primaveral i creant així una nova oportunitat de recordar aquesta tradició i captar l'atenció de més persones que en vulguin formar part. Ho proposem amb la voluntat que la Festa de Sant Antoni torni a lluir com abans i que la comarca se la torni a fer seva.
Ser pendonistes ens ha permès conèixer l'organització de la festa des de dins, poder-hi aportar les nostres idees i poder col-laborar a man-tenir viva aquesta tradició, i que les noves generacions en puguin formar part.
Volem agrair als membres de l'entitat COFESTAS la confiança i la predisposició que han dipositat en nosaltres per tal de tirar endavant la festa d'enguany. A més, també volem tenir unes paraules d'agraï-ment per totes aquelles persones i empreses que, un any més, ens han brindat la seva ajuda i han col-laborat, de nou, en aquesta festa. Moltes gràcies a tots i totes.
Llarga vida a la festa de Sant Antoni!
Genís Jordàn, Ismael Fernández i Laia Cererols Pendonistes de Sant Antoni 2026