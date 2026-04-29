El sociosanitari del Solsonès: que és i com funciona

La unitat sociosanitària del Centre Sanitari del Solsonès és un dels serveis més ben valorats per la ciutadania de la comarca i es consolida com un recurs essencial dins l’atenció intermèdia, oferint una atenció sanitària i social especialitzada, propera i centrada en la persona. Aquest servei està orientat a persones que requereixen cures mèdiques després d’un procés agut, així com a persones grans que, per diferents circumstàncies, no poden ser ateses temporalment al seu domicili.
L’objectiu principal és afavorir la recuperació funcional, mantenir i potenciar l’autonomia i la qualitat de vida, i facilitar, sempre que sigui possible, el retorn al domicili, evitant ingressos innecessaris en altres dispositius assistencials. L’atenció que s’hi ofereix és integral i interdisciplinària, amb un equip format per professionals de la medicina, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, treball social i auxiliars d’infermeria, que treballen de manera coordinada per donar una resposta personalitzada a cada situació.
Accés i funcionament del servei
L’accés a la unitat es realitza mitjançant derivació professional, que valora les necessitats clíniques i socials de cada persona. L’equip multidisciplinari és també l’encarregat de la valoració dels ingressos i les altes, així com de la gestió de la llista d’espera, d’acord amb criteris objectius i prioritzant els casos segons la necessitat assistencial. Ingressos de respir o descans familiar L’ingrés de respir o descans familiar està pensat per donar suport a les persones cuidadores en moments de necessitat, ja sigui per convalescència, descans o vacances. Es tracta d’un recurs temporal que contribueix a alleugerir la càrrega familiar i garantir la continuïtat de les cures amb garanties de qualitat.
Hospital de dia
El servei d’hospital de dia complementa l’atenció sociosanitària i permet que les persones usuàries rebin assistència durant la jornada diürna, amb suport terapèutic, alimentació i possibilitat de transport. Aquest recurs facilita el seguiment i la rehabilitació sense necessitat d’ingrés complet. Des del Centre Sanitari del Solsonès es posa en valor aquest servei de proximitat, essencial per donar resposta a situacions de fragilitat, dependència o recuperació, i que contribueix de manera decisiva a una atenció centrada en la persona i arrelada al territori.