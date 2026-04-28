La Coral Estel de Sant Jordi porta el cicle «Les quatre estacions» a la Residència Hospital Pere Màrtir Colomés

En un acte que ja s’ha convertit en una actuació esperada, la Coral Estel de Sant Jordi va oferir la seva cantada de primavera, una cita que forma part del vincle estret que la formació manté amb el centre i els seus residents al llarg de l'any.
Un viatge musical pel calendari
En aquesta ocasió, la coral va presentar el programa titulat "Les quatre estacions", una selecció de temes curosament escollits per evocar els paisatges i sentiments de cada època de l’any:
- Primavera: Va obrir el bloc la frescor de "Cal que neixin flors a cada instant", la cèlebre versió de Lluís Llach, seguida de "La ginesta".
- Estiu: El ritme i la tradició van arribar amb "A la plaça hi ha sardanes" i l’alegria d’"El ball de Sant Ferriol".
- Tardor: Una mirada més nostàlgica amb "El cu-cú de l'avi" i el toc mariner de "Lola, la tavernera", en la versió de Les Anxovetes.
- Hivern: El repertori va cloure amb el món de la fantasia de "S'hi troba tot" (de la banda sonora de Frozen II) i l’emotiva "Com he fet sempre", la coneguda adaptació al català del clàssic My Way de Frank Sinatra.
L’actuació es va tancar amb el cànon "Adéu", posant el punt final a una jornada marcada per la proximitat. Una tarda de calidesa i germanor L’església de la residència va ser l'escenari d'aquesta trobada musical. El públic, format per residents, familiars i personal del centre, es va mostrar en tot moment atent i agraït, creant una atmosfera càlida i gentil que va subratllar el valor social i terapèutic de la música coral en aquest entorn.
Propera cita: Festa del Roser del Castellvell
La Coral Estel de Sant Jordi no s’atura i ja prepara la seva propera cantada. La formació actuarà el diumenge, 3 de maig, amb motiu de la Festa del Roser del Castellvell, on esperen retrobar-se amb els veïns i veïnes de l’entorn.