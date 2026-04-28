Aquesta Fira de Sant Isidre s'estrena al Teatre Comarcal «Sopar de Nadal», una comèdia solsonina

Arriba la nit de Nadal, la segona nit amb més màgia de l'any. A casa de la família Ferrera, els preparatius van a contra rellotge. Però el veritable repte de la nit no és el sopar, sinó qui s'asseurà a la taula. D'una banda, la Carmen, una senyora de les de tota la vida, devota de les tradicions i amb una llengua molt esmolada. De l'altra, la Rosa, independentista convençuda i amb una "debilitat" per l'alcohol i el seu marit, en Pep, un jubilat exemplar. El caos està servit. Entremig, en David, un artista incomprès, i la Marta, que intenta sobreviure a la nit sense que la sang arribi al riu.
Entre retrets, banderes oposades, convidats inesperats, animals i regals enverinats, la família Ferrera ens ensenya que, per Nadal, l'important no és qui té raó... sinó, arribar a les postres sense matar-se!
"Sopar de Nadal" és una comèdia escrita i dirigida pel jove solsoní Marc Vilà i Riba, pensada per gaudir amb tota la família, on grans i petits ens en riurem de casa nostra, Solsona. A més compta amb una posada en escena mai vista, on els escenaris es transformen en espais màgics i sorprenents. I la podrem veure al Teatre Comarcal de Solsona els caps de setmana de la Fira de Sant Isidre i de la Setmana de la Gent Gran.
L'obra trenca la quarta paret: tot i que podreu gaudir de l'espectacle des de la vostra butaca, en moments puntuals, la família Ferrera buscarà la complicitat dels espectadors.
Riureu, us hi veureu reflectits i, sobretot, donareu gràcies que aquest sopar no és el vostre!
Entrades anticipades ja a la venda al Entrades Solsones.
- Gènere: comèdia
- Per a tots els públics
- Dies de funció, i horaris:
- Fira Sant Isidre:
- Dissabte 16 de maig a les 19 h
- Diumenge 17 de maig a les 20 h
- Dissabte 30 de maig a les 18 h
- Diumenge 31 de maig a les 18 h
- Duració aproximada: 1 h 15 min
- Preu entrada general: 10 euros