Els solsonins Caps Taps actuen al Jezz Club

El Jezz Club acull l'actuació dels solsonins Caps Taps, una formació de rock amb més d’una dècada de trajectòria als escenaris. El grup, liderat pel vocalista Josep Garriga, Garri, es presenta amb una proposta madura que combina el rock suau amb balades i una clara aposta per les cançons d’autor.
La banda arriba amb nou material sota el braç, l’EP Per si de cas, enregistrat al mateix Jezz i produït per Eduard Gener. Un treball que consolida la seva evolució sonora i reforça el vincle amb l’escena musical local.
A més del nucli habitual, amb Josep Maria Codina, Cudi, al baix, Jordi Segura als teclats i Arnau Picó a la bateria, participen en aquest concert diversos músics convidats de la Catalunya central, com el guitarrista Ivan Dach, el saxofonista Gès i el trompetista Joan Fons.
La cita es presenta com una tarda de música propera i distesa, amb protagonisme per les composicions pròpies i el talent de quilòmetre zero, en un format pensat tant per escoltar assegut com per deixar-se portar dempeus.