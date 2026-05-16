«A Pagès» un llibre poemari il·lustrat que descriu les antigues masies del Solsonès

L’Arada Creativitat Social, en el marc del Pla Comunitari l’Actua, organitza noves presentacions del llibre “A Pagès” amb la participació dels seus autors en dues sessions obertes al públic el pròxim 22 de maig, a les 19:30 h al Local Social de Castellar de la Ribera i el dia 23 de maig a les 18:00 h a la Sala Francesca Llobera al Consell Comarcal del Solsonès.
A Pagès és un llibre poemari il·lustrat que recull poemes de Lola Cases, il·lustracions de Manel Ariza i textos d’Angelina Solé. L’obra explica com eren antigament les masies de pagès del Solsonès i descriu els seus espais, les formes de vida i les tasques quotidianes vinculades al món rural.
A través dels seus poemes, textos i il·lustracions, el llibre convida el lector a fer un recorregut per les diferents estances de les masies: des dels coberts i les cuines fins a les habitacions interiors i els espais exteriors, reconstruint així la memòria i l’essència de la vida pagesa tradicional.
Aquestes no seran les úniques presentacions del llibre. El passat 10 d’abril ja se’n va fer una a Sant Llorenç de Morunys i el 13 de desembre una altra al Miracle. Properament, està previst organitzar noves presentacions en altres municipis del territori.
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76)