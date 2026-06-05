L’escola de Llobera expandeix les instal·lacions amb criteris de bioconstrucció i eficiència energètica

L’escola de Llobera ha finalitzat una ampliació que integra solucions sostenibles i consolida la localitat dins l’àmbit de la construcció eficient en entorns rurals. Aquesta intervenció ha suposat un cost total de 259.108,09 euros, finançats a través de diverses vies: aportació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), contribució del Departament d’Educació, inversió municipal i una transferència de la Diputació de Lleida per valor de 55.922,68 euros. El projecte incorpora criteris d’innovació, sostenibilitat i educació, i ha estat desenvolupat amb l’assessorament tècnic del Centre Tecnològic de Catalunya.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha estat aquest dijous a Llobera per conèixer de prop el resultat de les obres i reunir-se amb l’alcaldessa, Eva Simón, i representants del consistori. Durant la trobada, Talarn ha afirmat: “la sostenibilitat no és un luxe reservat a les grans ciutats, sinó una oportunitat que també ha d’arribar als pobles petits”. Ha afegit que actuacions com la de Llobera “demostren que el món rural pot ser capdavanter en innovació, en eficiència energètica i en noves formes de construir equipaments públics i fer-ho, a més a més, amb una filosofia real de quilòmetre zero”.
Aquesta ampliació suposa una millora de les condicions de l’edifici i evidencia com municipis de dimensions reduïdes poden posar-se al capdavant de la transició cap a pràctiques més sostenibles. L’estratègia del projecte gira entorn a la bioconstrucció i l’eficiència energètica. L’actuació incorpora materials que redueixen l’impacte ambiental de l’immoble, prioritzant el confort dels usuaris. Una part de la fusta emprada prové directament del municipi, i el seu tractament l’ha realitzat l’Associació Amisol de Solsona. S’ha prioritzat l’ús de productes de la zona i la col·laboració d’entitats locals, reforçant el compromís amb un desenvolupament sostenible i l’activació de l’economia rural.
La composició financera del projecte es concreta en una aportació del PUOSC de 69.365,95 euros, una transferència del Departament d’Educació per valor de 130.876,16 euros, una inversió municipal de 2.943,30 euros (corresponent al 5% de l’actuació) i la participació de la Diputació de Lleida amb 55.922,68 euros. Segons fonts municipals, la partida aportada per la Diputació ha estat imprescindible per completar les obres. Aquesta suma d’esforços institucionals fa possible que el centre educatiu disposi d’un espai adequat a les necessitats actuals d’eficiència i sostenibilitat. A més, la inversió repercuteix favorablement en la qualitat de vida de la comunitat escolar i del municipi, afavorint la permanència de famílies i el manteniment del nucli rural.
La participació del Centre Tecnològic de Catalunya ha aportat coneixement tècnic al desenvolupament del projecte, alineant-lo amb criteris de transició ecològica i adaptació climàtica. En el marc de la visita institucional, el president ha deixat constància al Llibre d’Honor de l’Ajuntament i s’ha fet entrega d’un llibre commemoratiu dels cent anys de l’escola, un reconeixement a la trajectòria del centre, considerat element clau per al futur del municipi. Aquesta efemèride subratlla la necessitat de proporcionar infraestructures de qualitat i igualtat d’oportunitats a tots els infants, independentment de la seva ubicació. El projecte de Llobera es presenta com una referència per a altres localitats que vulguin impulsar una educació amb criteris de sostenibilitat i arrelament territorial.