14 de maig de 2026

La Fundació Pere Màrtir Colomés estrena pàgina web

La web ja es pot consultar a www.peremartir.org

Publicat el 14 de maig de 2026 a les 08:37

La Fundació Pere Màrtir Colomés ha posat en marxa la seva nova pàgina web, www.peremartir.org, un nou canal de comunicació que neix amb l’objectiu de reforçar la transparència i apropar la seva activitat a la ciutadania.

Es tracta de la primera vegada que la Fundació disposa d’un espai digital propi, des d’on es podrà conèixer de manera clara i accessible les seves activitats i serveis.

El web està pensat com una eina útil per a famílies, professionals i per a totes aquelles persones interessades en la tasca de la Fundació. A més, vol esdevenir una finestra oberta al dia a dia de l’entitat i al seu model d’atenció centrat en la persona.

Amb aquesta iniciativa, la Fundació fa un pas endavant en la millora dels seus canals de comunicació, amb la voluntat de continuar oferint un servei proper, transparent i de qualitat.

 

 

