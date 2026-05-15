Quim Masferrer prendrà el relleu de La Sotana i Strombers en el quinzè aniversari de Joventut Solsonina

Aquest cap de setmana, Joventut Solsonina enceta les celebracions del seu quinzè aniversari amb una nova edició del Bestiari Fest. El primer dels actes serà aquest divendres dia 15, amb el pòdcast futbolísitc La Sotana, en directe des del Cine París, les entrades del qual es van esgotar en poc més d’una setmana.
L’endemà, dissabte, la Fira de Sant Isidre s’omplirà de música durant tota la nit. Primer, amb la xaranga Entrompats Band, que recorrerà els carrers del nucli antic fins arribar a la sala polivalent. Allà, ja ben entrada la nit, Strombers trepitjarà amb força l’escenari després de no haver pogut oferir la seva actuació, a causa de la pluja, la passada Festa Major. La celebració es clourà, de matinada, amb l’actuació del DJ Calvins i el seu Cocteleo tour.
Entrades a la venda del Bona Gent de Quim Masferrer
Però és que la festa no s’atura. El divendres 15 de maig, Joventut Solsonina posa a la venda les entrades per a l’espectacle Bona Gent, de Quim Masferrer, que ha assolit grans èxits taquillers a tot Catalunya. Aquest estiu arriba a Solsona després d’uns anys sense fer-hi parada. Masferrer farà que el públic sigui el veritable protagonista de la funció i el convidarà a compartir les seves històries, sempre des de la seva característica tendresa i el seu particular punt d’humor. Bona Gent arribarà a la sala polivalent de Solsona el proper 15 de juliol i serà l’acte que encetarà el quinzè Cap de Setmana Jove, una cita imprescindible dins del calendari cultural solsoní i que, enguany, es presentarà renovat, carregat d’actes i amb la voluntat de celebrar com es mereix el quinzè aniversari de l’entitat.
Totes les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web joventutsolsonina.cat o de l’aplicació mòbil Solsona 24/7.