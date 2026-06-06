Solsona serà escenari del concert especial de Marc Anglarill pels 15 anys de trajectòria

Marc Anglarill s’enfronta a un repte significatiu: celebrar quinze anys dedicats a la música amb un espectacle fora de l’habitual aquest diumenge a la Plaça del Camp de Solsona, en plena festivitat de Corpus. Aquest cop, el cantant aposta per trencar la rutina i apropar-se al públic local amb una imatge transformada. Ho deixa clar: “Vull que els solsonins em vegin ara en un altre registre”. Es tracta del seu debut a la ciutat al capdavant d’una banda d’aquest format, obrint una nova etapa artística.
Concert especial amb la big band i implicació local
L’ocasió comptarà amb vint músics professionals a l’escenari. Ell mateix expressa que li fa moltíssima il·lusió poder tenir la gran sort de comptar amb la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes per fer-ho. Aquest suport converteix el concert en una proposta ampliada respecte als seus shows més íntims. No hi haurà entrades; qualsevol podrà assistir-hi sense cost.
L’Ajuntament de Solsona coordina el concert i l’insereix dins els actes festius municipals. Fonts del consistori remarquen l’aposta per oferir música en directe de qualitat als veïns. Anglarill convida tota la ciutadania.
A les 6 de la tarda. A la plaça del Camp, concert de celebració 15 anys Marc Anglarill amb la Big Band Col·legi Santa Maria de Blanes.
*En cas de pluja, el concert es traslladarà al teatre comarcal de Solsona.
Noves propostes musicals i objectius de l’actuació
Amb aquesta convocatòria, el cantant proposa mirar enrere i avançar. Vol que el públic explori formats nous i experimenti propostes musicals diferents. L’objectiu: afiançar-se entre les veus de referència de la comarca, apostant per espectacles poc habituals, presència de col·laboradors i música sense bases pregravades.
Recorrut artístic i evolució de Marc Anglarill
Anglarill exposa la novetat: “ Jo gairebé sempre he anat sol, i si he fet alguna cosa amb músics ha estat molt puntual, i gairebé sempre fora de Solsona. L’any passat vaig celebrar els 15 anys, però per logística no hem pogut muntar a Solsona fins ara. Vull que la meva gent vegi un altre Marc Anglarill acompanyat per músics, un projecte molt diferent.”
L’actuació combinarà peces de jazz i temes propis de l’estil crooner. La llista d’autors inclourà Michael Bublé i Frank Sinatra. L’artista anticipa: “Aquell dia tindrem tot un repertori croner, farem un repàs de diferents crooners importants de la història. Tocarem setze peces”. El concert serà plantejat per escoltar assegut, diferent de les sessions ballables que havia fet fins ara.
El format escènic també es modifica, un concert amb cadires, per escoltar, veient un Marc Anglarill molt diferent. Més acompanyat a l’escenari, cent per cent en directe, més canviant, més crooner.
Vivències, records i perspectives de futur
En analitzar el seu recorregut, Anglarill destaca que en quinze anys ha viscut de tot, fins i tot amb la pandèmia. Tot i entrebancs diversos, afegeix: “Hi ha hagut èpoques més fàcils, èpoques més complicades, però hem superat totes les adversitats i hem arribat fins on estem ara, on la gent em coneix.”
L’experiència de la pandèmia manté un pes específic en la seva memòria. Anglarill va estar present en molts moments de la gent, amb els directes des del terrat i on tot el veïnat el seguia.
Amb la mirada posada als propers anys, Anglarill planteja continuar treballant amb músics, donar més pes als esdeveniments a mida, i seguir l’equilibri entre vida i feina. “ També m’agradaria seguir cantant clàssics del jazz amb un projecte consolidat sense deixar de fer festes majors i privades”, afirma.
El cantant posa en valor la dimensió humana de la música: “Cantant per gent gran a les residències o per joves, el cant arriba molt directament a l’ànima. És una de les coses més maques de la meva feina i ho valoro amb estima.”