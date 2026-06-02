L'Escola Agrària del Solsonès consolida la seva projecció europea al 22è Campionat Europeu d'Estudiants en Habilitats Forestals

L'Escola Agrària del Solsonès, un dels quinze centres del Servei de Formació Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha posat rumb a Europa per participar per segon any consecutiu al Campionat Europeu d'Estudiants en Habilitats Forestals (European Student Championship in Forestry Skills). Celebrada del 19 al 22 de maig a Litzlhof (Àustria), la competició ha reunit enguany més de cent cinquanta alumnes de setze països en una edició marcada per l'alt nivell tècnic i l'intercanvi internacional.
Cinc estudiants vinculats al centre d'Olius han format el cinquanta per cent de la selecció espanyola, en aquest cas integrada per vuit jugadors i dos suplents. Els alumnes Raül González i Alba Capdevila, de l'EA Solsonès, han encapçalat els equips després d’obtenir la primera posició al Campionat Forestal Nacional d’Estudiants d’enguany disputat el mes de febrer passat a Segòvia. Han completat l'equip masculí Àlex Claveria (EA Solsonès), Nacho Sandoval (EFA La Malvesía), Martí Vilalta (EFA Quintanes) i Nacho Oros (CPIFP Montearagón), mentre que Clara Bujons (EA Solsonès), Leire De Fuenmayor (EFA Quintanes), Andrea Ruiz (CIFP La Granja) i Cristina Berrocal (EA Solsonès) han integrat l’equip femení. L'expedició ha viatjat fins a Àustria en furgoneta des de Catalunya i ha estat acompanyada pels professors en matèries forestals Daniel Tarrés i Arnau Caziu, responsables tant de la preparació tècnica prèvia com del seguiment dels alumnes durant el campionat.
Quatre jornades d'esperit forestal d'alt nivell
Considerada una de les cites de referència de la formació forestal europea, la competició ha combinat diverses proves tècniques al llarg de quatre jornades. D'una banda, s'han disputat cinc proves individuals basades en el tall de precisió, el tall combinat, el canvi de cadena, l'esbrancament i l'abatiment. D'altra banda, s'han dut a terme un parell de proves grupals a propòsit d'un recorregut forestal, que comprèn un reconeixement de paràmetres sobre el terreny, i una cursa de relleus amb motoserra, nova incorporació en aquesta entrega. Les diferents disciplines han posat a prova la precisió i la destresa amb la motoserra, així com la interpretació forestal, l'aplicació rigorosa de les mesures de seguretat i la capacitat de treballar en equip.
El talent forestal femení, exemplar i incontestable
L'equip femení espanyol ha aconseguit una meritòria cinquena posició en la classificació general en una competició dominada per les delegacions austríaca i romanesa. Entre els resultats més destacats hi ha la cinquena posició d'Alba Capdevila, de l'EA Solsonès, en la prova de tall combinat, i el sisè lloc en canvi de cadena. Andrea Ruiz, del CIFP La Granja, ha assolit la vuitena posició en abatiment, mentre que Clara Bujons, del centre d'Olius, ha resultat vuitena en tall de precisió. En la classificació general individual, Leire De Fuenmayor, de l'EFA Quintanes, ha estat la participant espanyola millor classificada amb una dotzena posició.
Pel que fa a l'equip masculí, Alemanya, Itàlia i Eslovènia han encapçalat el podi en una edició amb rivals exigents i un nivell competitiu molt elevat, especialment per part dels equips centreeuropeus. Tot i això, la selecció espanyola ha millorat tant la puntuació global com la talla competitiva respecte de l'any passat. Martí Vilalta, de l'EFA Quintanes, ha estat el participant més ben classificat de l'equip masculí, assolint la quaranta-novena plaça en tall combinat i la quaranta-tresena en tall de precisió. Per la seva banda, Àlex Claveria, de l'EA Solsonès, s'ha situat catorzè en la prova de canvi de cadena. Com a resultat també remarcable, Nacho Sandoval, de l'EFA La Malvesía, ha finalitzat trenta-quatrè en abatiment dirigit.
Preparació, compromís i projecció internacional
Segons Daniel Tarrés, professor de maquinària forestal i preparador dels alumnes, el campionat ha demostrat de nou el gran potencial dels estudiants forestals del sud d'Europa. «Competir amb països amb una llarga tradició forestal és molt exigent, però els alumnes han fet un pas endavant tant en termes tècnics com en maduresa competitiva», assegura. Tarrés també ha volgut destacar l'esperit de treball, el compromís i l'actitud de tot l'equip en el transcurs de la preparació i de la competició.
Per la seva banda, Isabel Rovira, directora de l'EA Solsonès, considera que la participació continuada en aquest tipus d'esdeveniments situa el centre solsonenc dins el mapa europeu de la formació forestal i reforça el valor de la formació professional vinculada al medi natural. Fent justícia a la finalitat de la competició, Rovira ha subratllat la importància que els alumnes puguin «conviure i aprendre amb estudiants d'altres països, compartint metodologies, experiències i maneres diferents de concebre la gestió forestal».
Una plataforma europea d'intercanvi i aprenentatges
Més enllà de la competició, el Campionat Europeu d'Estudiants en Habilitats Forestals ha esdevingut un espai d’intercanvi de coneixement i experiències entre estudiants d’arreu d’Europa. Les jornades han culminat cada vespre amb espais de trobada on les diferents delegacions han pogut mostrar i compartir la gastronomia local de les seves regions. Aquest ambient ha afavorit el joc net i la companyonyia entre estudiants i professors procedents de diverses realitats forestals, un dels valors centrals del campionat.
Promoguda per Europea Espanya, la competició s’ha consolidat des del 2002 com una de les principals cites europees en l’àmbit de la formació professional forestal. Entre els seus objectius destaquen la promoció dels avenços en silvicultura, maquinària forestal, eines motoritzades i seguretat, així com la valorització del sector forestal i la projecció internacional de la formació professional vinculada al medi natural. A més, diverses empreses del territori contribueixen a la seva celebració a través del patrocini.
En són exemples Comercial Forestal, Tècnica Forestal, Sobirana Forest, Trebol (TRBL), Milwaukee Tool, Solidur, el Consell Europeu de Capacitats Forestals i Ambientals (EFESC) i el projecte PYREMPFOR GO, entre d’altres. Amb tot, la participació de l’alumnat de l’Escola Agrària del Solsonès en aquesta competició representa un reconeixement a la feina feta durant els darrers anys en l’àmbit de la formació forestal pràctica i especialitzada, així com una oportunitat per continuar establint vincles amb altres realitats forestals.