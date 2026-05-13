La biblioteca de Solsona programa tres activitats per a la primera infància i embarassades

Solsona dona el tret de sortida aquest dissabte a l’edició d’enguany del programa de foment de la lectura en la primera infància Nascuts per llegir, una iniciativa impulsada pel Servei de Biblioteques de Catalunya i organitzada a la ciutat per la Biblioteca Carles Morató, que es desenvoluparà entre els mesos de maig i octubre.
La proposta s’adreça a famílies amb infants de 0 a 3 anys i a persones embarassades, amb activitats pensades per afavorir el contacte precoç amb la lectura, la música, el joc i l’exploració sensorial. Les sessions són d’entrada lliure, però requereixen inscripció prèvia a la biblioteca.
La programació comença aquest dissabte, 16 de maig, a les onze del matí, amb l’espectacle La festa d’aniversari, a càrrec de la narradora Laura Bernis. La història transcorre en un bosc on es prepara una celebració: la papallona ha sortit de la crisàlide i vol compartir aquest moment amb els altres animals. A través d’una narració senzilla i diversos materials, els infants podran observar imatges, tocar textures i escoltar sons d’instruments, en una proposta dissenyada per estimular els sentits.
Aquesta primera activitat combina contacontes, clown i titelles, i acaba amb un espai d’experimentació on els infants podran manipular els materials utilitzats durant la sessió.
El 5 de juny, per a embarassades
El cicle continuarà el 5 de juny a les onze amb Versos a la panxa: poemes musicats, a càrrec de Laia Colom Brossa. És una activitat adreçada a persones embarassades pensada per facilitar la connexió amb l’infant a través de la música i la poesia. Les participants hi seran convidades a explorar la seva veu, el seu cos, el seu ritme i la creativitat com a canals de vincle prenatal.
La programació de Nascuts per llegir es clourà el 23 d’octubre a dos quarts d’onze amb Un bressol de meravelles, de Mònica C. Vidal. En aquest cas, es tracta d’una proposta pensada per a famílies amb infants d’1 a 3 anys. S’hi descobrirà la importància de la narració oral de rondalles, s’hi escoltaran contes i s’hi facilitaran recursos per confeccionar el repertori etnopoètic familiar que enriquirà l’imaginari dels infants.
Nascuts per llegir té l’objectiu de fomentar la criança respectuosa i enfortir el vincle entre nadó i persona adulta a través dels llibres i la lectura en veu alta. El programa concep la lectura primerenca com a eina de desenvolupament emocional, cognitiu i social, i promou el neurodesenvolupament i el gust per la lectura des dels primers anys de vida. També busca implicar activament les famílies en l’experiència lectora, convertint-la en un espai compartit de comunicació, joc i descobriment.
Aquesta iniciativa forma part del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que impulsa accions per fomentar els hàbits lectors al llarg de totes les etapes de la vida, amb una atenció especial a la primera infància com a moment clau en la formació del gust per la lectura.
La festa d’aniversari – 16 de maig / 11 h
A càrrec de Laura Bernis. Adreçat a famílies i nadons de 0 a 3 anys
Inscripcions obertes a la biblioteca (biblioteca.solsona@ajsolsona.cat)
Versos a la panxa: poemes musicals – 5 de juny / 11 h
A càrrec de Laia Colom Brossa. Adreçat a embarassades
Un bressol de meravelles – 23 d’octubre / 10.30 h
A càrrec de Mònica C. Vidal. Adreçat a famílies i nadons d’1 a 3 anys
Totes les activitats són gratuïtes i amb inscripció prèvia, i es duran a terme a la biblioteca Carles Morató (pl. de Ramon Llumà) de Solsona.
