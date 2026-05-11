Arriba a Solsona i el Solsonès una caravana d’educació sexual i afectiva per a totes les edats

“La primavera la sang altera” és la nova campanya que l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès posen en marxa aquesta setmana a través d’Igualtat i Feminismes del Solsonès. És un programa d’accions educatives i de sensibilització amb l’objectiu d’oferir eines per a una educació sexual i afectiva basada en el respecte, el consentiment i els feminismes, des de la infància fins a l’edat adulta.
La iniciativa, que es desplegarà a les xarxes socials, amb actes oberts al públic i tallers escolars, s’emmarca en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i vol evidenciar la importància de l’educació sexual com un eix clau en la prevenció de les violències sexuals.
La campanya arrenca amb la difusió d’un primer vídeo a les xarxes socials sobre la importància de l’educació sexual per prevenir violències sexuals, entre altres qüestions. En les properes setmanes es publicaran dues noves càpsules en format carrusel a Instagram dedicades als límits i el consentiment durant la infància i al consum de pornografia. Aquest contingut serà proporcionat per la cooperativa Mandràgores, especialitzada a facilitar una revisió crítica de la sexualitat.
Una de les primeres activitats destacades serà la instal·lació de l’anomenada sex truck de la cooperativa Les Magranes, aquest dissabte 16 de maig, de deu a dues al Camp del Serra, coincidint amb la Fira de Sant Isidre. És una caravana pedagògica itinerant adaptada a totes les edats que convida a explorar les sexualitats, les afectivitats i els feminismes des del goig, el plaer, el respecte i la reflexió crítica.
Per a adolescents i adults
La sex truck s’adreça especialment al públic adolescent i a les persones que l’acompanyen, com famílies i professionals de l’educació, però també obre les portes a tota la comunitat davant la manca generalitzada d’educació sexual i els tabús que encara envolten aquesta qüestió.
Aquest espai ofereix racons i materials pedagògics sobre temes diversos com la menstruació i l’espermarquia, les diversitats, l’anatomia genital, les relacions i les tecnologies, els mètodes anticonceptius i les infeccions de transmissió genital, entre d’altres. També inclou una biblioteca especialitzada, un espai de projecció audiovisual i una exposició sobre diversitats corporals.
‘Despullant el porno’
La programació de “La primavera la sang altera” continuarà el 25 de juny amb la presentació del llibre Despullant el porno, de Laura Arcarons Martí i Bruna Serra Puntí, de la cooperativa Mandràgores. Serà a dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató. És una proposta especialment adreçada a famílies, docents, educadores i qualsevol persona que vulgui acompanyar l’adolescència en la construcció d’una sexualitat lliure i conscient. Aquesta presentació brinda una mirada crítica, feminista i pedagògica sobre l’impacte de la pornografia en la sexualitat de criatures, adolescents i joves, i ofereix eines per abordar aquest fenomen des de la reflexió col·lectiva.
Paral·lelament, la campanya arriba al món educatiu amb tallers per a alumnat de quart, cinquè i sisè de primària conduïts per l’associació Gogara. Les sessions es duran a terme la segona setmana de juny a les escoles Setelsis i El Vinyet de Solsona i a l’Institut Escola Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys. S’hi abordaran aspectes com els canvis corporals, els òrgans genitals, la menstruació, les primeres ejaculacions, la masturbació, els mètodes anticonceptius i les pràctiques sexuals, amb l’objectiu de promoure una educació sexual rigorosa, respectuosa i adaptada a cada etapa vital.
Aquest conjunt d’iniciatives són promogudes pel Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, a través d’Igualtat i Feminismes del Solsonès, amb el finançament del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.