29 de abril de 2026

Esports

Sant Jordi a la Penya Barcelonista de Solsona

Ets va sortejar tres llibres entre els penyistes

  • Penya Barcelonista Solsona i Comarca
  • Penya Barcelonista Solsona i Comarca
  • Penya Barcelonista Solsona i Comarca

Publicat el 29 d’abril de 2026 a les 07:37

La Penya Barcelonista Solsona i Comarca, seguint amb les diferents iniciatives de portar els valors de #MesqueUnClub als nostres Penyistes, vam Sortejar el Dia de Sant Jordi 3 Llibres i s'han entregat als Penyistes Guanyadors.

 

  • Penya Barcelonista Solsona i Comarca

*EL PRIMER CAPITÀ d'Enric Calpena*- Alguer Mujal Codina

*TOR MESSI de Jordi Punti*- Eva Simón Cantó

 

  • Penya Barcelonista Solsona i Comarca

*NOS CRECEN LOS ENANOS de Santi Giménez*- Jana Prat Cases

 

Moltes Felicitats i Moltes Gràcies a TOTs per formar part de la nostra Penya.

