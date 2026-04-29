Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
CB Solsona 80-65 Artés
El sènior femení del CB Solsona es va imposar divendres al CB Artés per 80-65, en un partit a casa que va anar de menys a més per a les solsonines.
L'inici no va ser el millor per a les locals, que es van mostrar desconnectades i van permetre al conjunt bagenc agafar avantatge al final del primer quart (12-16). Amb el pas dels minuts, però, el Solsona va anar entrant en el partit, millorant la intensitat defensiva i trobant més fluïdesa en atac per capgirar el marcador i arribar al descans amb un 33-27 favorable.
A la represa, les solsonines van confirmar el seu bon moment. Amb un ritme alt i encert des del tir exterior, van obrir una escletxa important fins a situar el 57-37. Tot i la reacció de l'Artés en el tram final del tercer quart, que va ajustar el marcador fins al 59-50, el control del partit ja era local.
En l'últim període, les taronja-i-negres van saber gestionar l'avantatge amb criteri davant els intents de les visitants de tornar al partit, i van mantenir sempre una diferència còmoda fins al definitiu 80-65.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 68-43 CB Vic
El júnior masculí del Solsona rebia dissabte el tercer classificat, el CB Vic, en un duel que es presentava exigent tant pel nivell del rival com per les baixes d'última hora. Tot i el context advers, els solsonins van sortir molt endollats, dominant el rebot defensiu i construint bones accions ofensives. La igualtat va marcar el primer període, que es va tancar amb un ajustat 13-14.
En el segon quart es va mantenir l'intercanvi de cistelles, però el conjunt local va saber imposar el ritme de joc. Un parell de recuperacions en defensa van permetre capgirar el marcador amb punts fàcils al contraatac, arribant al descans amb avantatge (31-28).
Després d'una primera meitat amb bones sensacions, el Solsona va fer un pas endavant a la represa. La solidesa defensiva va ser clau per desactivar completament l'atac vigatà, gràcies a una intensa defensa individual. En atac, els locals van saber explotar el bloqueig directe per castigar la defensa de canvis del rival i van aconseguir ampliar l'escletxa fins al 49-37. En el darrer quart, la dinàmica es va mantenir i els solsonins van anar augmentant progressivament l'avantatge fins al 68-43 final.
En definitiva, actuació molt completa del júnior masculí, sòlid en ambdós costats de la pista. Destaca especialment l'aportació coral de l'equip, amb els vuit jugadors anotant, i la gran feina defensiva, que va limitar el CB Vic, amb una mitjana de 64 punts per partit, a només 43.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 73-42 CB Sant Just
Dissabte, l'infantil femení del CB Solsona va disputar a casa un partit clau contra les primeres classificades, les del CB Sant Just, amb un resultat de 73 a 42 que dona el lideratge a les solsonines. Les locals s'enfrontaven a l'únic equip que les havia guanyat i que encapçalava la classificació. La importància del duel era decisiva, ja que podia suposar perdre totes les opcions de guanyar la lliga.
Els nervis haurien pogut fer acte de presència i la pressió es podria haver notat en l'inici de l'encontre. Per contra, les taronja-i-negres van fer la millor posada en escena que es podria imaginar. Un parcial de 8 a 0 al minut i mig de partit deixava ben clar el nivell d'aquestes jugadores. La defensa era molt bona, robava pilotes contínuament i aconseguia contraatacs clars. Els 1 contra 1 funcionaven i es desplegava un bon joc col·lectiu estàtic (25-11).
Al segon quart, tal com es preveia, les visitants van incrementar la pressió defensiva i van aconseguir frenar el ritme anotador de les solsonines. Tot i això, les locals van mantenir el control del partit en tot moment, conservant una renda superior als 15 punts gràcies a un joc col·lectiu de gran nivell. Totes les jugadores van aportar des de les seves fortaleses, ja fos en atac o en defensa, destacant especialment la intensitat en la lluita pel rebot i per cada pilota dividida, un aspecte clau per sostenir l'avantatge (11-9).
El tercer període va començar amb una defensa més tancada amb moltes ajudes per part de les locals, la qual cosa va fer col·lapsar l'atac visitant. Les solsonines tenien el ritme del partit i robaven moltes pilotes, sortien al contraatac i aconseguien cistelles fàcils. El joc ofensiu en estàtic era molt bo i penetrava quan era necessari i trobava espais per a llançaments exteriors. Cal destacar l'encert en els tirs lliures de totes les solsonines, que van arribar a encistellar-ne 15 en tot el partit i posant de manifest la seva concentració. La diferència al marcador superava els 20 punts i les solsonines s'ho passaven bé (20-12).
L'últim quart no va arrencar de la millor manera per a les solsonines. Les visitants van robar algunes pilotes i aconseguien cistelles fàcils, mentre les locals no estaven a gust en atac. Un parcial de 0-8 en contra del Solsona donava ales a les de Sant Just Desvern, que es posava a 16 punts... fins que les de casa van dir prou. Un cop més, el conjunt taronja va demostrar que tenia molt clar que no es podia escapar aquest partit i va començar a fer el millor bàsquet de la temporada. La defensa va tornar a funcionar i fins al final del partit només van rebre una cistella; en canvi en atac van moure la pilota com mai i van aconseguir moltes cistelles amb molt bones combinacions (17-10).
Partit que les jugadores podran recordar pel seu compromís com a equip, on totes van donar el millor de si mateixes. Es poden sentir ben orgulloses de la feina feta.
INFANTIL MASCULÍ
CB Navàs 79-36 CB Solsona
Derrota de l'infantil masculí del Solsona, dissabte, en una pista complicada, la del Navàs, primer classificat. Tot i que el rival va dominar el ritme de joc i va estar per davant en el marcador durant tot el partit, el matx va començar igualat, amb el Solsona treballant bé en defensa, però amb dificultats per anotar.
Durant el segon període, els locals van guanyar distàncies gràcies a un parcial de 10-0. El Solsona va tenir dificultats per frenar aquest encert del rival, que va arribar a anotar fins a set triples. Malgrat la diferència en el marcador, el conjunt taronja-i-negre va seguir treballant i millorant el joc en atac, arribant a trobar més bones ocasions i controlant el rebot ofensiu.
Després de la mitja part, gràcies a una bona rotació de pilota i joc col·lectiu, l'atac dels visitants va canviar i van mantenir-se dins el partit.
Tot i el resultat final, el Solsona va treballar bé, amb un joc col·lectiu sòlid i amb bona circulació de pilota, amb la qual cosa el partit va tancar-se amb bones sensacions.
CISTELLA BAIXA
PREMINI
CB Solsona 14-52 Òdena Club Bàsquet
Els preminis del CB Solsona van jugar dissabte un partit exigent a casa contra l'Òdena Club Bàsquet, un rival que, tot i no destacar especialment en atac, va demostrar una defensa molt intensa.
Des del principi, l'equip contrari va aplicar una pressió constant que va dificultar molt la sortida de pilota dels nostres jugadors. La seva defensa, molt tancada i activa, va provocar diverses pèrdues en els primers períodes, fet que els va permetre agafar avantatge ràpidament.
Tot i aquestes dificultats, el Solsona no va abaixar els braços en cap moment. L'equip va destacar especialment pel seu joc col·lectiu, compartint la pilota i intentant construir jugades entre tots els companys. A més, en diversos moments del partit també es va veure una bona defensa per part dels taronges, amb actitud i esforç per dificultar els atacs rivals.
A mesura que avançava el partit, els locals van anar millorant, aconseguint en alguns moments superar la pressió i construir bones jugades col·lectives. Es van veure accions molt interessants, amb passades clars de pilota i arribades a cistella ben treballades.
Les connexions ofensives van permetre als solsonins generar opcions clares de tir i sumar punts merescuts, demostrant el potencial del conjunt quan aconsegueix jugar amb confiança.
En síntesi, tot i el resultat de 14-52, el premini solsoní va oferir una bona imatge competitiva, mostrant en tot moment una actitud de lluita i compromís. L'esforç col·lectiu va tenir recompensa en l'últim quart, amb un parcial de 2-0 que reflecteix la feina feta. Progressivament, es consolida la millora de l'equip, un fet que omple d'orgull el cos tècnic.