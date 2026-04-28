El Premi PITA 2025 distingeix AMISOL pel seu projecte d'innovació social

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) ha lliurat aquest dilluns 27 d’abril a la tarda el premi PITA 2025 (Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària) en un acte celebrat a la Llotja de Lleida i presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. “El premi PITA és una eina clau per reconèixer i distingir el talent, la innovació i la capacitat emprenedora del sector agroalimentari, i per valorar projectes que contribueixen de manera directa a la sostenibilitat i la competitivitat del país”, ha subratllat durant el seu parlament.
Els guardons han reconegut iniciatives capdavanteres que impulsen la sostenibilitat i la competitivitat del sector agroalimentari a través de la innovació. En aquesta 24a edició s’han presentat un total de 32 candidatures, que posen de manifest el dinamisme del sector i la seva capacitat d’adaptació als reptes actuals mitjançant l’aplicació de noves tecnologies, models productius sostenibles i projectes amb impacte social.
En aquest sentit, els premis d’enguany han distingit projectes innovadors en quatre modalitats: empresa agrària, agroindústria, jove emprenedor/a innovador/a i innovació social, aquesta última incorporada com a novetat per reconèixer innovacions que promouen la integració laboral de col·lectius vulnerables, com persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
Convocat des de l’any 2001, el Premi PITA té com a objectiu valorar la incorporació d’innovacions que contribueixin a la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari. Amb més de dues dècades de trajectòria, el guardó reconeix empreses i iniciatives amb esperit innovador que apliquen noves tecnologies, optimitzen processos productius i impulsen bones pràctiques que garanteixen beneficis econòmics, qualitat, ergonomia, seguretat i sostenibilitat.
En aquesta convocatòria, els primers premis han estat dotats amb 8.000 euros cadascun, mentre que les candidatures finalistes reben 4.000 euros cadascuna. El jurat ha estat format per representants del DARPA, del Departament d’Empresa i Treball, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Guanyadors dels premis PITA 2025
1. Modalitat agroindústria: El primer premi ha estat per a Alcarràs Bioproductors SAT, pel desenvolupament d’un sistema cooperatiu de bioeconomia circular per a la valorització de dejeccions ramaderes.
2. Modalitat empresa agrària: El guardó ha estat per a Font Rovira Agrícola, SL, per la transformació d’una explotació agrícola convencional cap a un model d’agricultura ecològica i regenerativa en cultius de vinya, olivera i cereals.
3. Modalitat jove emprenedor/a innovador/a: El guardó ha recaigut en Ricard Rivera Pascual, impulsor del projecte Verd.cat, dedicat al cultiu i venda directa d’alvocats ecològics amb pràctiques d’agricultura regenerativa a les Terres de l’Ebre.
4. Modalitat innovació social: L’Associació Amisol, entitat de referència al Solsonès, ha estat premiada en aquest cas per la modernització de la seva serradora amb tecnologia avançada per a la fabricació de palets especials i altres productes de fusta, reforçant l’ocupació inclusiva. El projecte destaca per la seva contribució a la creació i consolidació de llocs de treball inclusius per a persones amb discapacitat, reforçant alhora la competitivitat industrial del territori.