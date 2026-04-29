Reconeixements solsonins en el Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central

Un agent de la Policia Local de Solsona ha estat distingit en el Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central amb una felicitació per la seva actuació exemplar. Els fets es remunten al novembre passat, quan, tot i trobar-se fora de servei, va intervenir amb diligència en un intent de robatori en un supermercat de la ciutat, una actuació que va facilitar tres detencions.
L'acte, celebrat aquest dimarts a Món Sant Benet, ha tingut la presència de l'alcaldessa, Judit Gisbert, i el cap de la Policia Local, Eliseu Ribalta, que han volgut acompanyar i posar en valor aquest nou reconeixement a un membre del cos.
L'alcaldessa ha destacat que "aquesta actuació posa de manifest la vocació de servei i el compromís amb la ciutadania, que van més enllà de l'horari laboral. Actuar amb aquesta rapidesa i responsabilitat, fins i tot fora de servei, és un exemple del que representa la Policia Local per a Solsona".
Ahir Gisbert també va reiterar l'agraïment a la metgessa solsonina Queralt Ribera per la seva actuació el 10 d'agost passat, quan va salvar la vida d'un ciutadà després de practicar-li maniobres d'RCP al carrer. Ribera també va ser reconeguda en el marc d'aquest Dia de les Esquadres.