Illa defensa la policia a les escoles mentre s'enquista la crisi a l'educació

El consorci d'inversions ha quedat enterrat al Congrés, però el Parlament sembla que ja ha passat de pantalla, almenys durant la sessió de control d'aquest dimecres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, se les han tingut amb Junts, els Comuns i la CUP, i en menor mesura amb ERC, per la prova pilot de posar Mossos de paisà a les escoles, mentre la crisi al sector educatiu s'enquista amb la convocatòria de 17 dies de vaga en contra de l'acord del Govern amb CCOO i UGT. Illa no s'ha mogut, i ha defensat tant provar la política de posar policia a les portes dels centres, com també l'acord que indigna la majoria de sindicats de l'educació.
El president ha dit que es tracta d'una “prova de concepte” feta “a demanda d'alguns sectors educatius” i que serà voluntària. “En funció dels resultats, decidirem si la política es manté o no”, ha reblat Illa davant les crítiques de l'oposició. I ha insistit que la prova es farà només en aquells centres que ho demanin. "Confio en els docents i els Mossos, i si em demanen que fem aquesta prova ho provarem, de manera limitada en el temps i sotmesa a avaluació", ha remarcat, i ha recordat que "un de cada dos països de l'OCDE" té programes col·laboració d'aquest tipus. "Val la pena fer la prova, i si cap centre ho demana no es posarà en pràctica", ha afirmat.
Però no ha convençut l'oposició, que ha constatat que la crisi al sector educatiu va camí de cronificar-se mentre el Govern s'enroca. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que el Departament d'Educació "generi nous problemes", amb el desplegament de policia de paisà. "A les escoles cal autoritat dels mestres, no de policies", ha dit la dirigent independentista. També ERC, que ha preguntat si Illa havia parlat del conflicte polític amb els dirigents progressistes que van visitar Barcelona fa uns dies, ha suggerit que a l'escola "hi ha d'haver més mestres i llibres, i menys porres", però tampoc s'hi ha estès gaire.
Qui sí que ha criticat la prova han estat els Comuns i la CUP. Jéssica Albiach ha criticat que el Govern vulgui resoldre "conflictes socials" amb més Mossos, i ha dit que la policia ha d'estar "perseguint delinqüents". "Estan estigmatitzant els centres educatius; necessiten psicòlegs, integradors, coordinadors de convivència, que funcioni el pla de pobresa infantil. No més policia", ha dit la diputada. Per part de la CUP, la diputada Pilar Castillejo ha acusat Illa de liderar un "ofensiva" contra l'escola catalana i "assumint el marc mental de l'extrema dreta". "Si els sobren Mossos, portin-los a la frontera i fem fora la policia espanyola de Catalunya", ha reblat.
El Govern aguanta la pressió d'USTEC
Junts també ha dit que Catalunya que els mestres fan “una esmena a la totalitat” a la gestió del Govern, amb l'anunci de 17 dies de vaga fins a final de curs. “És el president que acumula més vagues a l'educació en només dos anys”, ha afirmat Mònica Sales, i ha acusat Illa d'estar “enrocat” davant les demandes dels sindicats majoritaris. “Sense condicions dignes, els docents no podran revertir els mals resultats en competències bàsiques”, ha lamentat. Illa ha dit que Catalunya “necessita una educació excel·lent” i ha reivindicat l'acord amb CCOO i UGT, que ha definit com “el millor acord que s'ha signat mai”.
El PP insisteix amb el burka
El PP ha insistit un dia més en la prohibició del burka. Alejandro Fernández ha criticat que Illa digui que "no en veu pel carrer" i l'ha acusat de “narcisisme”. "Els problemes només hi són si el president els veu pel carrer", ha ironitzat. El dirigent popular ha dit que el burka “degrada” la dona i que això no és tolerable en democràcia. Tampoc li ha semblat correcte la posició del PSC de Lleida ja que, a parer seu, “regula i no prohibeix” aquest tipus de vel islàmic. “Ha de ser fulminantment prohibit”, ha assegurat. Illa li ha respost que ha vist burkes pel carrer i que no li agraden, però li ha retret que mentre Fernández es posiciona en contra de la prioritat nacional, el seu partit la pactat amb Vox. “No em doni lliçons”, ha sentenciat el president.
Vox i Aliança es troben en la victimització
Vox i Aliança Catalana s'han trobat per victimitzar-se per la "violència" contra les seves parades, sobretot les instal·lades per Sant Jordi. Illa els ha acusat de "fer-se la víctima" i ha reclamat que reflexionin sobre els seus "foments de l'odi". Tot i això, ha condemnat els atacs "sigui quina sigui la víctima". El cap de l'executiu ha recordat al secretari general de Vox, Ignacio Garriga, que els socialistes "ja rebien atacs" abans de la constitució del seu partit. D'altra banda, Illa ha receptat a Sílvia Orriols crear una "cimera bilateral" amb els de Garriga per "posar-se d'acord amb la independència". "A veure si van tots junts d'una vegada", ha afegit.