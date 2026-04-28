El Govern referma la presència de Mossos a l'escola: «Passem de la reacció a la prevenció»

El Govern engega el "pla pilot per a la convivència escolar en l'àmbit de la prevenció i la mediació". Així defineix el Departament d'Educació i Formació Professional la iniciativa impulsada de la mà del Departament d'Interior per incorporar agents dels Mossos d'Esquadra de paisà, sense uniforme i sense arma, i que tampoc entraran a les aules, en centres educatius del país. Tal com destaquen des de la conselleria en una trobada amb mitjans, "l'objectiu d'aquest pla pilot és passar d'un escenari reactiu, a un escenari de prevenció", malgrat que, tal com ha deixat clar la mateixa consellera Niubó, "no hi ha un problema de convivència" a les escoles de Catalunya: "No parlem d'un model punitiu, sinó d'un model que treballi en la prevenció i mediació", destaquen fonts del departament.
Aquest projecte que impulsa el Govern planteja anar un pas més enllà de la figura "agent tutor". És a dir, aquella figura policial que acudeix al centre educatiu quan es produeix un incident notificat per la direcció -una figura ja present des de fa diversos cursos als centres educatius. Ara, amb aquest pla, l'executiu català busca convertir aquesta figura en un "agent de convivència", el qual està integrat dins el centre, "coneix les dificultats" i "s'avança a situacions que es poden donar": "Els agents venen a sumar. Volem que, en totes les estructures que tenim en funcionament, treballin de forma conjunta amb els professionals que ja tenim al centre", argumenten des d'Educació.
Des de la conselleria defensen que són agents dels Mossos d'Esquadra amb una àmplia experiència en prevenció i mediació, els quals poden aportar una mirada externa de la situació social que es viu fora del centre: "Els educadors poden tenir una formació molt similar, però l'expertesa en la realitat fora del centre també pot sumar", remarquen les mateixes fonts, que destaquen que l'objectiu no és substituir aquestes figures, sinó complementar-les. En concret, en aquests moments hi ha sis agents de la policia catalana, els quals s'han presentat voluntaris, operant en els catorze centres diferents que conformen el programa pilot del Departament d'Educació. Aquests centres, segons asseguren, també s'han presentat voluntàriament a participar d'aquest projecte.
La conformació dels centres que participen del pla pilot
El Govern afirma que han escollit els centres que conformen aquest programa pilot amb l'objectiu de representar el conjunt del sistema educatiu, independentment del seu grau de complexitat. "No els hem escollit en funció de la seva complexitat. És totalment voluntari, i si algun centre que hi participa se'n vol fer enrere, pot fer-ho", remarquen les mateixes fonts de la conselleria. Segons apunten, de moment direcció de centre ha expressat la voluntat de deixar el projecte. "En tenim més que volen entrar-hi", afegeixen també des d'Educació. De moment, des del Govern volen avaluar el funcionament del projecte, amb una primera valoració aquest juliol i una segona el gener de l'any vinent, a la meitat del pròxim curs.
Aquests centres, segons asseguren, s'han escollit també dins les diferents zones de governança educativa del país. En concret, s'han escollit de la zona d'El Prat de Llobregat; de l'Hospitalet de Llobregat; de la zona de Sabadell; de la zona d'Urgell; de la zona de Vic i de la zona de la Vall d'Aran. Aquest mateix dimarts a la tarda, però, ja hi ha alguns docents de Vic que han organitzat protestes contra el pla pilot impulsat per l'administració catalana. Dins aquestes zones de governança hi ha els sis agents de paisà de la policia catalana, els quals es coordinaran amb els catorze centres "acollits" en el programa pilot.
Malgrat els arguments esgrimits per la conselleria, aquest dilluns es van produir dues protestes davant els dos instituts de màxima complexitat de l’Hospitalet, l’Eugeni d’Ors i el Margarida Xirgu, escollits pel Govern per destinar-hi mossos de paisà, en què docents del centre van lamentar la posada en marxa del programa pilot. Professors dels dos instituts han explicat que se’ls va comunicar la mesura el dia de Sant Jordi sense cap mena de concreció ni detall: “És una mesura de fets consumats que no ha passat per cap òrgan democràtic”, ha denunciat Pepa Vidal, docent de l’institut Eugeni d’Ors. Des del Govern, però, mantenen que ells han treballat amb les direccions, i que és tasca seva traslladar-ho a la resta del claustre.
Garantir l’autonomia dels centres
La consellera Niubó també manté que els agents de convivència que es desplegaran en els centres educatius actuaran en funció de les demandes de les direccions. És a dir, que els equips directius dels centres tindran autonomia per decidir l’aplicació que donen a aquest programa pilot. En aquest sentit, continuarà repercutint en les mateixes direccions activar els protocols interns escaients i coordinar les intervencions que siguin necessàries. A més, en alguns casos, ja s'estan revisant els protocols existents: "És una tasca coordinada amb el centre i la zona educativa de governança", mantenen les mateixes fonts del departament.
Davant el malestar generalitzat que ha causat aquest pla pilot entre la comunitat educativa, des del Govern mantenen que és una manera de fer "un pas més" en matèria de prevenció i remarquen que, en cap cas, les escoles i instituts de Catalunya pateixen un "problema de convivència". Simplement, segons asseguren, amb aquesta mesura es busca acompanyar i dotar de més recursos els centres educatius davant la complexitat creixent de la societat catalana.