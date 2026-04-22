Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Olesa 69-62 CB Solsona
El sènior femení del CB Solsona va caure derrotat dissabte a la pista de l'Olesa per 69-62, en un partit molt disputat que es va decidir per un mal segon quart de les solsonines.
L'inici del matx va estar igualat, amb un Solsona que va anar de menys a més. Després d'uns primers minuts per agafar ritme, les visitants van començar a dominar el rebot i a trobar fluïdesa en atac, especialment al contraatac, per tancar el primer quart amb avantatge (14-16).
El segon període, però, va ser clau. L'Olesa va imposar una forta pressió defensiva que va encallar completament el joc ofensiu del conjunt taronja. Les dificultats per superar la pressió i la manca d'encert van derivar en un contundent parcial de 25-7, que va deixar un 39-23 al descans.
Lluny de rendir-se, les solsonines van reaccionar a la represa. Amb un joc més sòlid i recuperant el ritme, van retallar diferències amb un bon tercer quart (16-21) que situava el marcador en 55-44. En l'últim període, el Solsona va continuar insistint i va arribar a col·locar-se a només tres punts (65-62), i mantenia viu el partit fins als darrers instants.
Tot i guanyar també l'últim quart (14-18), un triple decisiu de les locals en el tram final va frustrar qualsevol opció de remuntada.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 81-38 Círcol Catòlic de Badalona
(18-8 / 40-20 / 63-28 / 81-38)
Dissabte a la tarda, el CB Solsona va signar una victòria contundent davant el Círcol Catòlic de Badalona per 81 a 38, en un partit que els locals van dominar de principi a fi.
Des del salt inicial, el sots-20 solsoní va imposar el seu ritme i intensitat i obria escletxa ja en el primer quart (18-8). L'equip visitant, que arribava enratxat a Solsona, es va trobar superat per la solidesa defensiva i el joc col·lectiu dels locals. Al descans, el marcador ja reflectia una clara superioritat (40-20).
A la represa, el guió no va canviar. El CB Solsona va continuar ampliant diferències amb un joc fluid en atac i una defensa molt sòlida que va deixar sense opcions el conjunt badaloní. El tercer quart (63-28) va acabar de trencar el partit i va convertir els últims minuts en un tràmit. Amb el partit ja decidit, els locals van mantenir la concentració fins al final i assolia un resultat que confirma el gran moment de forma de l'equip.
Victòria plàcida per a un CB Solsona molt superior, que no va donar opcions a un Círcol Catòlic de Badalona que, tot i arribar amb bona dinàmica, es va veure completament superat.
JÚNIOR MASCULÍ
Pia Sabadell C 82-49 CB Solsona
El júnior masculí visitava dissabte la pista del Pia amb només sis efectius entre ells, un cadet i un infantil després que el rival rebutgés ajornar el partit. Amb aquest escenari, els solsonins afrontaven un repte majúscul, conscients de la dificultat però decidits a competir mentre el físic els ho permetés. I així va ser durant bona part del matx.
L'enfrontament va arrencar amb un ritme pausat, possessions llargues i poques opcions de contraatac, un context que va afavorir els visitants per dosificar esforços en el primer quart (15-11). En el segon període, els locals van incrementar la pressió a tota pista, però el Solsona va saber respondre amb solidesa defensiva, recuperant pilotes i mantenint-se ferm en l'intercanvi de cistelles fins a arribar al descans amb un ajustat 31-29.
A la represa, els sabadellencs van insistir en un ritme alt per desgastar els taronja-i-negres, però aquests van igualar la intensitat i, fins i tot, van aconseguir capgirar el marcador al minut 26. Amb tot, el domini del rebot ofensiu va permetre al Pia tancar el tercer quart amb avantatge (49-45).
En el darrer període, el desgast acumulat va passar factura als solsonins, condicionats també per les faltes i la manca de rotacions. Els locals, en canvi, van mantenir l'encert fins al final i, amb cinc triples en aquest tram, van ampliar la diferència fins al 82-49 definitiu.
Un marcador massa contundent pel que es va veure sobre la pista, especialment durant els primers 30 minuts, en què el Solsona va competir de tu a tu malgrat les adversitats. Només en el tram final, amb l'equip exhaust, el Pia va poder trencar definitivament el partit. Cal destacar, finalment, l'esforç i el compromís dels jugadors, que no van deixar de lluitar en cap moment.
CADET FEMENÍ
Castellar 68-57 CB Solsona
El cadet femení del CB Solsona va caure derrotat a la pista del CB Castellar per 68-57 en un partit molt més igualat del que indica el marcador final. El duel va ser intens i equilibrat des de l'inici, amb dos equips que van oferir un joc dinàmic i valent.
El primer quart ser especialment anotador, amb encert exterior i situacions de contraatac per part dambdós conjunts, i es va tancar amb avantatge solsoní (22-26).
En el segon període, el Solsona va arribar a dominar per deu punts (23-33), però la reacció de les locals no es va fer esperar. El Castellar va retallar diferències fins a capgirar el marcador i arribar al descans amb un ajustat 40-39.
La igualtat es va mantenir a la represa, amb un tercer quart marcat per l'intercanvi constant de cistelles que va acabar amb empat parcial i un ajustat 52-51. Tot quedava obert per als darrers deu minuts.
En l'últim quart, el partit va continuar molt igualat fins al 56-56 a falta de quatre minuts. Diverses accions precipitades de les solsonines, però, van ser castigades pel conjunt local, que va encadenar unes quantes cistelles consecutives per obrir escletxa i assegurar-se la victòria.
Malgrat el resultat, el cadet femení del CB Solsona es va endur bones sensacions d'un duel molt competit que va oferir un bon espectacle als espectadors.
CADET MASCULÍ
CB Artés 65-56 CB Solsona
Derrota dura dels solsonins, diumenge al matí, a la pista de l'Artés, un rival complicat que es va reforçar amb jugadors d'interterritorial per fer 40 dels seus 65 punts i, així, poder competir el partit.
L'encontre va estar igualat de principi a fi. Tot i sortir adormits, els solsonins van reaccionar ràpid i van equilibrar el marcador, amb Lluc Brotons dominant la pintura. El matx arribava al final amb empat, i els visitants van tenir dos tirs per endur-se la victòria a l'últim segon, però van errar per poc.
La pròrroga va ser desafortunada per als taronges, a causa de l'encert exterior dels locals (cinc triples portant-ne 1 en tot el partit) i dues errades arbitrals clamoroses, que van impossibilitar la rematada final.
Gran esforç i gran partit dels solsonins, que demostren un cop més la millora individual i col·lectiva. D'aquest partit, els solsonins se n'emporten molts aprenentatges.
INFANTIL FEMENÍ
Nou Bàquet Olesa 47-54 CB Solsona (diumenge 19)
Segon partit consecutiu de l'infantil femení del Solsona, diumenge passat, contra el mateix equip en menys de 24 hores, fet que afegia una dificultat extra. Les solsonines es presentaven a la pista de l'Olesa després d'haver guanyat la vigília amb relativa comoditat, però sabent que el rival ho posaria difícil amb un joc travat i lent.
Tot i això, el duel va començar amb un intercanvi de cistelles i el Solsona va aconseguir una petita avantatge inicial. Les locals van tornar a tancar la defensa, col·lapsant l'atac estàtic solsoní, i el primer quart es va tancar amb empat a 10.
El segon període va seguir un guió similar: quan el Solsona dominava el rebot o recuperava pilotes, podia sortir al contraatac i anotar amb facilitat; però l'Olesa imposava un ritme lent i espès que trencava la dinàmica visitant. Potser a causa del cansament, les solsonines van baixar la intensitat defensiva i al rebot, fet que va permetre a les locals capgirar el marcador i arribar al descans un punt per davant (15-14).
Al tercer quart, les solsonines van tornar a mostrar la seva millor versió i van obrir una petita escletxa de quatre punts. Tanmateix, a partir d'aquí els nervis van aparèixer: es va perdre la fluïdesa en atac, la defensa va afluixar i les locals es van créixer. El tir exterior no entrava i l'Olesa es tancava cada cop més, mentre la circulació de pilota lenta dificultava trobar bones opcions, ampliant la distància mental -no pas al marcador (15-10).
L'últim quart va ser una continuació d'aquest tram final, amb les locals cada vegada més confiades i les solsonines fora de partit i situades nou punts per sota. Però llavors va arribar la reacció: la defensa va començar a funcionar, es van robar pilotes i els llançaments exteriors van començar a entrar. Amb contraatacs ben executats, les visitants van capgirar el marcador, i ni el temps mort local va poder aturar la dinàmica. El Solsona havia tornat i ja no deixaria escapar el partit (7-20).
Un econtre molt exigent que les infantils del Solsona van saber guanyar, aprenent una gran lliçó. Motiu d'orgull per la seva capacitat de competir en equip i no rendir-se mai.
CB Solsona 72-52 Nou Bàsquet Olesa (dissabte 18)
Dissabte l'infantil femení havia disputat un partit ajornat de la primera volta més difícil del que pot semblar pel marcador. El duel va començar bé per a les locals amb una defensa prou ajustada que permetia robar pilotes i aconseguir contraatacs clars. L'atac estàtic funcionava i la defensa era prou bona com per rebre pocs punts en contra (15-7).
Al segon quart la defensa de l'Olesa va canviar i es va tancar molt i va trencar la fluïdesa de les solsonines. En defensa, les taronja-i-negres permetien jugar massa còmodes a les visitants i això propiciava un acostament en el marcador (15-13).
A la represa, el Solsona va ajustar la defensa, tancant-se i multiplicant les ajudes, fet que li va permetre recuperar pilotes i tornar a disposar de contraatacs clars. Les visitants no van trobar la manera datacar amb fluïdesa, i això va afavorir que les locals se sentissin cada cop més còmodes. Tot i que l'atac estàtic no acabava de ser del tot fluid, es van construir bones accions i l'encert exterior va resultar clau per ampliar lleugerament l'avantatge (20-13).
L'últim quart va seguir la mateixa dinàmica del tercer, amb una defensa solidària i atacs ràpids que van generar molts punts per a les solsonines. Va ser el període més productiu en anotació per a les locals, que van mantenir un bon nivell col·lectiu, amb una banqueta implicada i aportant intensitat i concentració en cada minut a pista (22-16).
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
Olesa 67-50 CB Solsona
Partit molt intens, dissabte a Olesa, per part d'ambdós equips. Des de l'inici, les locals van plantejar una defensa molt agressiva, carregant ràpidament de faltes, fet que va dificultar la reacció del Solsona en els primers quarts.
Tot i això, les solsonines van saber adaptar-se progressivament a la situació. Quan les rivals es trobaven a prop de l'expulsió per acumulació de faltes, van haver de reduir la seva intensitat defensiva, cosa que el conjunt taronja va aprofitar per créixer en el joc i endur-se el quart, sisè i vuitè període.
El partit també va estar marcat per una pista diferent de l'habitual, sense marcador visible de faltes ni del temps, fet que va dificultar encara més la gestió del joc.
Malgrat totes aquestes dificultats, les jugadores del Solsona no es van rendir en cap moment. Van competir fins al final, lluitant cada pilota i demostrant un gran treball en equip.
MINI MASCULÍ
CB Solsona 49-75 Súria
El partit entre el Solsona i el Súria dissabte passat va començar amb molta igualtat i intensitat per ambdós costats. En el primer quart, els locals va mostrar un bon nivell de joc, amb una defensa sòlida i encert en atac que els va permetre avançar-se lleugerament en el marcador i tancar el període amb un avantatge de dos punts.
Tot i això, a partir del segon quart, el Súria va començar a imposar el seu joc, que destacava per la seva velocitat en el contraatac i un gran encert en el tir exterior. El Solsona, malgrat intentar mantenir el ritme, va veure com el rival ampliava diferències progressivament. La intensitat defensiva i l'esforç col·lectiu dels locals no van ser suficients per frenar un contrincant intens, que va saber aprofitar les seves oportunitats amb eficàcia.
A la segona meitat, el partit va seguir una dinàmica similar. Els locals lluitaven cada pilota i mostraven un gran compromís, però amb dificultats per reduir la distància en el marcador. Finalment, el matx es va tancar amb un resultat de 49 a 75 favorable als suriencs.
Malgrat la derrota, cal destacar l'esforç i l'actitud del Solsona, que no va abaixar els braços en cap moment i va competir amb dignitat fins al final davant un rival molt encertat.
PREMINI
CB Solsona 10-60 Bàsquet Oms
Partit exigent a casa per al premini del CB Solsona, dissabte, davant el líder de la competició, en un duel marcat pel ritme alt i la intensitat dels visitants.
L'enfrontament amb el Bàsquet Oms va començar amb un primer quart fluix dels solsonins, a qui els va costar entrar en partit. Tot i això, al segon període l'equip va fer un pas endavant, augmentant la intensitat i millorant la circulació de pilota, mostrant un joc més col·lectiu i alineat amb els objectius treballats.
El moment més destacat va arribar al quart període, en què el Solsona va signar els seus millors minuts. El conjunt taronja es va apropar al marcador i va estar a punt d'endur-se el quart, demostrant que, quan juga en equip i amb confiança, pot competir contra qualsevol rival.
En defensa, es van veure millores generals, però encara van faltar ajudes en moments clau i més control del rebot. Els manresans ho van aprofitar, especialment amb l'encert exterior i els contraatacs ràpids, que van acabar marcant diferències.
Malgrat el resultat, el Solsona va demostrar una gran actitud durant tot el partit. L'equip no es va rendir en cap moment, va competir fins al final i va mantenir el cap alt, deixant clar el compromís i les ganes de seguir creixent.
